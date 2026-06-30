9新股同步今招股 立訊精密集資242億最多 三環獲騰訊阿里任投  鼎泰高科一手3.8萬

港股新股市場持續熾熱，今日（30日）起再有9隻新股同步招股，包括普源精電（537）、鼎泰高科（1377）、立訊精密（2475）、齊雲山食品（2797）、珞石機器人（3752）、三環集團（6951）、濱化股份（6745）、晶合集成（2249）及永康控股（2523）。當中6股於7月6日截止招股，濱化股份及晶合集成於7月7日截止認購，永康控股則於7月8日截止認購；上述股份預期分別於7月9日至7月13日陸續掛牌。

普源精電較A股折讓逾45%

普源精電計劃全球發售2,480.22萬股H股，一成於香港公開發售，招股價最高45.98元，最多集資11.4億元，每手100股，入場費4,644.37元，預期7月9日掛牌，中信證券為獨家保薦人。普源精電A股（688337）今日（30日）中午收報73.54元人民幣，相當於84.88港元，意味H股較A股折讓45.8%。

公司為中國電子測量儀器公司，設計、開發及製造電子測量儀器及解決方案。根據弗若斯特沙利文資料，按2025年收益計，公司為中國最大的電子測量儀器供應商，全球排名第八。

普源精電引入HHLR Advisors、CPE Hemlock、蘇州高新區、華圓、陽光電源香港、彭年集團 、中信保誠基金、CPE Hemlock為基石投資者，總金額約6,128萬美元。

所得款項淨額約30%在未來五年用於提升研發能力；約20%將於未來五年用於擴充整體產能及提升產品線的自動化；約20%將於未來五年用於策略性投資及收購， 以實現長期增長目標；約20%將於未來五年用於加強全球銷售、營銷及服務網絡；約10%將撥作補充營運資金及作其他一般企業用途。

鼎泰高科入場費逾3.8萬

鼎泰高科計劃全球發售1,263.2萬股H股，一成於香港公開發售，招股價380元，最多集資48億元，每手100股，入場費38,383.24元，預期7月9日掛牌，中信證券及滙豐為聯席保薦人。鼎泰高科A股（301377）今日（30日）中午收報550元人民幣，相當於634.81港元，意味H股較A股折讓40.1%。

公司為精密製造解決方案供應商，主要為全球PCB製造價值鏈提供鑽孔、銑削及其他精密製造工藝相關工具、材料及智能設備。根據弗若斯特沙利文資料，以銷量計，公司為全球最大鑽針供應商。於往績記錄期間，以鑽針銷量計，於2023年至2025年各年均位居全球第一。就PCB鑽針的銷售收入而言，於2023年位居全球第一、2024年位居全球第二，2025年則重返全球第一，全球市場份額分別為 21.4%、20.8%及22.9%。

鼎泰高科引入勝宏科技（2476）的勝宏香港、HHLR ADVISORS LTD.、ASPEX MASTER FUND、建滔集團（148）的建滔投資、CPE INVESTMENT XV LIMITE、Cloud Alpha Capital Management Limited、易方達、VERITION MULTI -STRATEGY MASTER FUND LTD、泰康人壽、ATHOS CAPITAL LIMITED、HEL VED MASTER FUND、MILLENNIUM、IFUND SPC – Vision IX SP、霸菱、Martis Fund， L.P.、定穎投控為基石投資者，認購金額2.54億美元。

所得款項淨額約67.5%將用於推進國內外產能佈局，拓展全球業務；約10.0%將用於前沿技術投入；約10.0%將用於戰略性收購和投資；約2.5%將用於全域數智化運營體系建設項目；約10.0%將用於補充營運資金及一般公司用途，以支持日常營運及未來業務發展。

立訊精密最多集資逾242億

立訊精密計劃全球發售約3.83億股H股，一成於香港公開發售，招股價不高於63.28元，最多集資逾242億元，每手100股，入場費6,391.82元，預期7月9日掛牌，中信證券、高盛及中金公司為聯席保薦人。立訊精密A股（002475）今日（30日）中午收報70.6元人民幣，相當於81.49港元，意味H股較A股折讓22.3%。

公司為精密智造解決方案提供商，產品覆蓋消費電子、汽車電子、通信與數據中心等領域。根據弗若斯特沙利文資料，按2025年收入計，立訊精密為中國大陸最大、全球第五大精密智造解決方案提供商，並在消費電子零組件及模組市場中排名全球第二、中國大陸第一。

立訊引入淡馬錫(太白及True Light)、HHLRA、GIC、CPENeem、香港景林、Foresight Funds、ADIA、UBS AM Singapore、Oaktree、Eastspring(Eastspring Singapore及Eastspring HK)、First Sentier Investors、廣發基金、匯添富(香港)、博時國際、富達國際、惠理、泰康人壽、騰訊(Huang River及Prosper High)、Mirae投資者(Mirae Securities及Mirae Asset)、Perseverance Asset Management、嘉實、Millennium、Jane Street、WT Asset Management、MY.Alpha、Polymer為基石投資者，認購金額合共15億美元。

所得款項淨額約35%用作擴充產能及升級現有生產基地；約30%用作投資於 技術研發，完善製造流程及提高智能製造能力；約15%用作投資上下游行業或相關產業的優質目標；約10%用作償還若干現有計息銀行借款；及約10%用作營運資本及其他一般公司用途。

齊雲山食品入最多僅集資2億

齊雲山食品計劃全球發售2,500萬股H股，一成於香港公開發售，招股價5元至8元，最多集資2億元，每手500股，入場費4,040.35元，預期7月9日掛牌，中泰國際為獨家保薦人。

公司主要銷售南酸棗食品產品。根據灼識諮詢資料，按2025年零售額計，公司佔中國南酸棗食品市場29%，位居行業第一。齊雲山食品是次招股未有引入基石投資者。

所得款項淨額約36.3%將用於擴建生產及儲存設施；約18.3%將用於提升研發能力；約13.9%將用於發展電商基礎設施及用作線上推廣開支；約27.0%將用於拓闊中國現有及未開發市場的線下銷售及經銷網絡；約4.5%將用於額外營運資金及其他一般企業用途 。

珞石主要製造及銷售機器人產品

珞石機器人計劃全球發售2,303.19萬股H股，一成於香港公開發售，招股價38元，集資約8.7億元，每手100股，入場費3,838.32元，預期7月9日掛牌，中金公司、國泰君安國際為聯席保薦人。

公司主要製造及銷售機器人產品，並提供相關機器人解決方案，產品涵蓋工業機器人、柔性協作機器人及具身智能機器人。根據灼識諮詢資料，按2025年收入計，公司在中國工業機器人市場排名第六，在中國協作機器人市場亦排名第六。同時是中國具身智能機械臂市場前五大供應商之一，市場份額為 6.3%。

珞石機器人引入廣發基金、華泰資本、金融街資本、Yishao Capital及All View Fund為基石投資者，總投資額3,508萬美元。

所得款項淨額約35.0%將用於提升研發能力，及豐富機器人及相關解決方案種類；約25.0%將用於發展海外銷售網絡以增加市場份額及支持國際業務增長；約22.0%將用於提升生產效率及產能，以支持業務的迅速增長；約8.0%將用於戰略投資，以實現長期發展目標；約 10.0%將用於營運資金及其他一般企業用途。

三環集團獲騰訊阿里任基投

三環集團計劃全球發售7,136.43萬股H股，一成於香港公開發售，招股價最多100.3元，最多集資約71.65億元，每手100股，入場費10,131.16元，預期7月9日掛牌，中國銀河國際為獨家保薦人。三環集團A股（300408）今日（30日）中午收報166.51元人民幣，相當於192.19港元，意味H股較A股折讓47.8%。

公司深耕電子陶瓷材料及零部件領域逾55年，產品覆蓋通信、AI及數據中心、消費電子、汽車電子、半導體製造及封裝、新能源等應用場景。

三環集團引入淡馬錫、JPMAMAPL、CPE River、Ninety One Asia、Alibaba Investment、黃河（由騰訊全資擁有)、GSAM、宏利、泰康人壽、匯添富投資者、博時國際、工銀理財、IvyRock、大灣區共同家園投資、Metazone、Verition Fund、GMF與IRMF為基石投資者，合共認購4.55億美元。

所得款項用約41.2%投資於國外新建擴建項目以及自動化建設，以提升產能、提高效率及加強供應韌性。主要措施包括以下位於泰國及德國的項目，以滿足客戶需求、縮短交貨時間及加強我們的全球服務網絡；約48.8%將用於技術迭代和材料創新，夯實一體化技術壁壘， 支持全球化業務拓展，並推進關鍵環節的國產替代；約10.0%將用於營運資金及其他一般企業用途。

濱化股份較A股折讓逾5成

濱化股份計劃全球發售3.52億股H股，一成於香港公開發售，招股價3.05元至3.59元，最多集資約12.6億元，每手1,000股，入場費3,626.21元，預期7月10日掛牌，華泰國際、建銀國際為聯席保薦人。濱化股份A股（601678）今日（30日）中午收報6.58元人民幣，相當於7.59港元，意味H股較A股折讓52.7%至59.8%。



公司為綜合型化工集團，主要從事氯鹼化學品、碳三碳四化學品及濕電子化學品生產及銷售，核心產品包括燒鹼、環氧丙烷、MTBE及電子級氫氟酸等。

濱化引入北京益安及華泰資本投資、魯花道生及華泰資本投資、Aurora SF、中國宏橋（1378）、Hyperion Venture、天圖、盛威為基石投資者，認購金額4980萬美元。

所得款項淨額約40%將分配在濱州北海經濟開發區源網荷儲項目建設；約30%將用於提升的研發能力；約10%將用於在中國建設電子化學品生產設施；約10%將用於發展海外銷售及服務網絡；約10%將保留用於一般營運資金和運營靈活性。

晶合集成集資額近70億

晶合集成計劃全球發售約2.16億股H股，一成於香港公開發售，招股價30元至32.3元，最多集資約69.8億元，每手100股，入場費3,262.57元，預期7月10日掛牌，中金公司為獨家保薦人。

公司為12吋純晶圓代工企業。根據弗若斯特沙利文資料，2020年至2025年間，晶合集成在全球前十大晶圓代工企業中，產能及收入增長速度排名全球第一；按2025年收入計，為全球第九大、中國大陸第三大晶圓代工企業。

晶合集成引入集創、璞新科技、智感微電子科技香港、奇瑞汽車香港、香港歌爾泰克、泰康人壽、廣發基金、上海高毅及CICC Financial Trading Limited、Perseverance Asset Management、匯添富（香港）、NGS Super、HHLRA、WT Asset Management、常春藤、Verition、保銀、大成國際、工銀理財、中郵理財、嘉實國際資產管理為基石投資者，認購金額共4.46億美元。

所得款項淨額約53.6%將用於研發及優化新一代22nm技術平台，以加強技術競爭力及滿足市場對高性能產品的需求；約23.1%將用於基於AI技術的智能研發及生產計劃；約13.3%將用於在中國香港建立研發及銷售中心，以開展研發及銷售活動；約10.0%將用於運營資金及一般企 業用途。

永康控股截止認購日最遲

永康控股計劃全球發售5,160萬股股份，一成於香港公開發售，招股價2.2元至2.68元，最多集資近1.4億元，每手2,000股，入場費5,414.05元，公司7月8日截止認購，預期7月13日掛牌，華富建業企業融資及同人融資為聯席保薦人。永康控股是次招股未有引入基石投資者。

公司為集裝箱堆場營運商，總部位於新加坡，並於中國、香港、馬來西亞、泰國及越南經營業務。按2025年集裝箱吞吐量計，公司為新加坡領先及東南亞第二大集裝箱堆場營運商。

該公司一般以品牌名稱「永康」於新加坡、泰國、馬來西亞及越南經營，於香港則以品牌名稱「PCL」及「明豐」經營。至於中國的業務，以品牌名稱「克運」及「毅發」經營。

所得款項淨額約約10.0百萬新加坡元（相當於約60.6百萬港元）用於建設和發展Mega Depot（一個預期將有倉庫及集裝箱堆場的新加坡綜合物流樞紐）；約4.6百萬新加坡元（相當於約27.9百萬港元）用於償還因融資Mega Depot建築成本而借入的貸款或銀行借款所產生的利息開支；約1.5百 萬新加坡元（相當於約9.1百萬港元）將用作營運資金。