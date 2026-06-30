半新股解禁潮 提防沽壓湧現｜唐牛午市攻略

世界盃進入淘汰賽階段，賽事觀賞度逐漸提升，尤其日本對巴西嘅足球小將模式，將全城氣氛推至高峰。可惜，呢邊廂的港股，經歷昨日的興奮，今日即打回原形，恒指半日失守22800水平，收報22752點。跌市元凶必數內銀股，四大內銀跌幅介乎2%至4%，除了早前中行（3988）避稅事件外，未見有新的壞消息，但始終早前累積升幅大，部份股息率跌至不足4厘，如今有回調藉口，想撈貨宜分段吸納，兼有捱價準備。

ASMPT破頂吼好倉

科技股表現則不失禮，噚日提過嘅騰訊（700）逆市硬淨；AI概念股輪流發威，今日輪到ASMPT（522）創新高，破頂唔估頂，好倉選擇可留意ASMPT call 29961，行使價322元，實際槓桿3.7倍。

值得留意的是，半新股今個月進入解禁潮，今天解禁的迅策（3317），跌幅曾超過一成，半日仍跌逾6%至111.9元；另一焦點半新股壁仞（6082），本周四亦迎來解禁，由於累積升幅已達兩倍，出現沽壓絕對唔意外，有貨的戰友請自行調節倉位，冇貨的不如假期返來再算吧。

唐牛

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