Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

半新股解禁潮 提防沽壓湧現｜唐牛午市攻略

股市
更新時間：12:09 2026-06-30 HKT
發佈時間：12:09 2026-06-30 HKT

世界盃進入淘汰賽階段，賽事觀賞度逐漸提升，尤其日本對巴西嘅足球小將模式，將全城氣氛推至高峰。可惜，呢邊廂的港股，經歷昨日的興奮，今日即打回原形，恒指半日失守22800水平，收報22752點。跌市元凶必數內銀股，四大內銀跌幅介乎2%至4%，除了早前中行（3988）避稅事件外，未見有新的壞消息，但始終早前累積升幅大，部份股息率跌至不足4厘，如今有回調藉口，想撈貨宜分段吸納，兼有捱價準備。

ASMPT破頂吼好倉

科技股表現則不失禮，噚日提過嘅騰訊（700）逆市硬淨；AI概念股輪流發威，今日輪到ASMPT（522）創新高，破頂唔估頂，好倉選擇可留意ASMPT call 29961，行使價322元，實際槓桿3.7倍。

值得留意的是，半新股今個月進入解禁潮，今天解禁的迅策（3317），跌幅曾超過一成，半日仍跌逾6%至111.9元；另一焦點半新股壁仞（6082），本周四亦迎來解禁，由於累積升幅已達兩倍，出現沽壓絕對唔意外，有貨的戰友請自行調節倉位，冇貨的不如假期返來再算吧。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

唐牛簡介:

老豆老母阿哥細佬條女條仔，只要用心，人人都可以係股神！

網站: https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
16小時前
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗 。
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗
足球世界
3小時前
世界盃2026｜德國首次世盃互射12碼落敗 巴拉圭晉身16強。
世界盃2026｜德國首次互射12碼落敗 巴拉圭晉級16強
足球世界
5小時前
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
影視圈
17小時前
體壇早報｜日本被巴西絕殺 田中碧失誤痛哭 德國爆冷出局。美聯社、路透社
體壇早報｜日本被巴西絕殺 田中碧失誤痛哭 德國爆冷出局
足球世界
4小時前
世界盃2026｜巴西2：1反勝日本。路透社
世界盃2026｜馬天尼利96分鐘絕殺 巴西2：1反勝日本
足球世界
12小時前
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
00:53
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
即時娛樂
4小時前
專訪︱羅淑佩：啟德體育園成推動經濟突破關鍵 兩巨星爭奪跨年檔期開演唱會
專訪︱羅淑佩：啟德體育園成推動經濟突破關鍵 兩巨星爭奪跨年檔期開演唱會
政情
12小時前
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
01:21
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
社會
20小時前