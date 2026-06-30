江西生物曾跌逾3成「破發」 90後董事長：增值稅率影響利潤不大

今日有4隻新股首日掛牌，當中僅人用破傷風抗毒素提供商江西生物（6915）「破發」，低開近34%至7.4元，其後跌幅收窄，暫報9.98元，仍跌逾一成，一手500股賬面蝕610元。現年33歲的江西生物董事長敬玥表示，今年中國生物醫藥相關的增值稅率調整較大，雖然公司在銷售上的稅率上升，但與進項稅相關的減少，故對整體利潤影響並非很大。公司同時會進一步降低生產成本，以及擴大銷售生產規模，以控制成本支出，維持毛利率水平。

受累人用TAT平均售價下降

根據該公司招股書披露，中國人用TAT適用的增值税税率自今年起由先前的3%，調整為13%。江西生物預計，截至今年底止年度的淨利潤按年將大幅減少，主要因為基於增值稅政策變動而預期與經銷商進行的定價調整，令人用TAT國內銷售的平均售價下降。

料出口銷售佔收入不斷提高

該公司去年度出口銷售收入佔27%，她預計佔比會不斷提高，因為發展中國家，尤其是一帶一路國家，在過去20、30年間對中國醫療物資需求不斷提高，其購買能力亦不斷提高，所以公司策略是在這些國家先確保一個比較大的市場佔有率和品牌知名度。隨著這些國家不斷發展，再提高公司在這些國家的收入和利潤水平。

她提及，很多人可能關注到其作為90後的身份，但事實上她工作逾10年，又認為除了年齡或家族傳承外，個人更多的是對職業的敬畏及希望公司可以做大做強。她於2017年5月加入江西生物且擔任董事；自2022年1月起，擔任董事長；去年調任為執行董事。

她於2016年5月取得美國紐約大學斯特恩商學院商業及政治經濟學學士學位。及後，自2016年6月至2017年12月擔任深圳金瑞豐生物科技總經理；另現正於香港理工大學攻讀工商管理博士學位。

該股的香港發售超購475.6倍，抽800手中2手，「頂頭槌飛」中3至4手，國際發售超購3.3倍。

