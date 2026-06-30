Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江西生物曾跌逾3成「破發」 90後董事長：增值稅率影響利潤不大

股市
更新時間：11:52 2026-06-30 HKT
發佈時間：11:52 2026-06-30 HKT

今日有4隻新股首日掛牌，當中僅人用破傷風抗毒素提供商江西生物（6915）「破發」，低開近34%至7.4元，其後跌幅收窄，暫報9.98元，仍跌逾一成，一手500股賬面蝕610元。現年33歲的江西生物董事長敬玥表示，今年中國生物醫藥相關的增值稅率調整較大，雖然公司在銷售上的稅率上升，但與進項稅相關的減少，故對整體利潤影響並非很大。公司同時會進一步降低生產成本，以及擴大銷售生產規模，以控制成本支出，維持毛利率水平。

受累人用TAT平均售價下降

根據該公司招股書披露，中國人用TAT適用的增值税税率自今年起由先前的3%，調整為13%。江西生物預計，截至今年底止年度的淨利潤按年將大幅減少，主要因為基於增值稅政策變動而預期與經銷商進行的定價調整，令人用TAT國內銷售的平均售價下降。

料出口銷售佔收入不斷提高

該公司去年度出口銷售收入佔27%，她預計佔比會不斷提高，因為發展中國家，尤其是一帶一路國家，在過去20、30年間對中國醫療物資需求不斷提高，其購買能力亦不斷提高，所以公司策略是在這些國家先確保一個比較大的市場佔有率和品牌知名度。隨著這些國家不斷發展，再提高公司在這些國家的收入和利潤水平。

她提及，很多人可能關注到其作為90後的身份，但事實上她工作逾10年，又認為除了年齡或家族傳承外，個人更多的是對職業的敬畏及希望公司可以做大做強。她於2017年5月加入江西生物且擔任董事；自2022年1月起，擔任董事長；去年調任為執行董事。

她於2016年5月取得美國紐約大學斯特恩商學院商業及政治經濟學學士學位。及後，自2016年6月至2017年12月擔任深圳金瑞豐生物科技總經理；另現正於香港理工大學攻讀工商管理博士學位。

該股的香港發售超購475.6倍，抽800手中2手，「頂頭槌飛」中3至4手，國際發售超購3.3倍。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
16小時前
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗 。
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗
足球世界
3小時前
世界盃2026｜德國首次世盃互射12碼落敗 巴拉圭晉身16強。
世界盃2026｜德國首次互射12碼落敗 巴拉圭晉級16強
足球世界
5小時前
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
影視圈
17小時前
體壇早報｜日本被巴西絕殺 田中碧失誤痛哭 德國爆冷出局。美聯社、路透社
體壇早報｜日本被巴西絕殺 田中碧失誤痛哭 德國爆冷出局
足球世界
4小時前
世界盃2026｜巴西2：1反勝日本。路透社
世界盃2026｜馬天尼利96分鐘絕殺 巴西2：1反勝日本
足球世界
12小時前
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
00:53
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
即時娛樂
4小時前
專訪︱羅淑佩：啟德體育園成推動經濟突破關鍵 兩巨星爭奪跨年檔期開演唱會
專訪︱羅淑佩：啟德體育園成推動經濟突破關鍵 兩巨星爭奪跨年檔期開演唱會
政情
12小時前
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
01:21
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
社會
20小時前