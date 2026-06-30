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三星、SK海力士與美光遭集體訴訟 被控操縱記憶體價格及壟斷市場

股市
更新時間：11:15 2026-06-30 HKT
發佈時間：11:15 2026-06-30 HKT

全球三大晶片製造商三星電子、SK海力士與美光科技近日遭加州北區聯邦地區法院受理訴訟，被控在DRAM市場涉嫌共謀限制產能、操縱價格及壟斷市場，共同策劃了一場「記憶體末日」（RAMpocalypse）。消息傳出後，美光（MU）在美股價昨日盤中交易一度下跌9.6%，隨後回升至1.14%，收報1,145.28美元；SK海力士（韓：000660）今早在韓股價則暫升0.6% ，報2,643,000韓元；三星電子（韓：005930）則升逾3%，報323,000韓元。

轉移產能至HBM 製造短缺

綜合媒體報道，這場反壟斷訴訟在6月25日提起，共有17名原告，包括14名個人消費者和3家小型電腦企業，原告要求法院介入，終止美光、三星及SK海力士的壟斷行為，同時尋求3倍的賠償金。

雖然三大巨頭對外宣稱，產能缺口源於AI 應用爆發導致數據中心需求激增，但原告指這是廠商的戰略選擇，透過將有限產能大規模轉移至利潤豐厚的高頻寬記憶體（HBM），削減了傳統DDR3和DDR4晶片產量，蓄意製造零售市場嚴重短缺，並優先與蘋果及聯想等科技巨頭簽訂長期供貨合約，剝奪了一般零售市場的資源。

DRAM價格4年升約700%

訴狀內容提到，自2022年以來，3家公司聯手縮減DDR3及DDR4等傳統DRAM的產線，藉此控制DRAM的供給與價格，此外，美光關閉其消費性DRAM品牌Crucial，進一步壓縮個人電腦及消費性裝置的供給。根據數據顯示，傳統DRAM價格已在4年內上升約700%；訴狀更特別點名蘋果近期對iPad及Mac的漲價，為壟斷市場對下游影響的證據。

三星與SK海力士曾被罰7.31億美元

此外，原告亦在訴狀中引用了3家公司過去的反競爭行為，其中早在2005年，三星電子與SK海力士就曾因在1999年至2002年間操縱DRAM價格，被美國司法部提出刑事價格壟斷指控，處以3億美元的刑事罰金，總計罰款7.31億美元，並導致多名高管被判入獄，當年的主要受害者包括戴爾、康柏電腦、惠普、蘋果、IBM及捷威等PC製造大廠。

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