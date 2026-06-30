港股半年累跌2749點或10.7% 跑輸亞洲主要股市 專家料估值已低

港股2026年上半年收官，於6窮月最後一日，港股在金融股尤其是內銀股走弱的拖累下，恒指再跌145點收市，收報22881點，時隔一日再失守23000關。半年計恒指累跌2749點，相當於10.7%，跑輸亞洲主要股市，亦為區內唯一以跌市收官的主要股市。港股周三假期休市，大市成交再回落至3080億元，惟北水轉流入58.95億元，結束連續流出3日趨勢。

亞洲各市普遍大漲 韓國綜指半年升逾倍

亞洲主要股市中，韓國綜指周二收升1%，半年計累升逾1倍，為區內表現最佳的主要股市；台灣加權指數緊追其後，收升2.5%，半年累升59.2%；日經225指數收升0.9%，半年累升39.2%；新加坡加權指數收跌0.7%，惟半年依然累升11.3%；至於內地上證指數則收升0.5%，半年亦累升3.2%。

恒指周二低開19點後，反覆向下，在金融股跌幅擴大的拖累，最多跌341點，尾市獲主要科技股靠穩支持，跌幅喘定，全日收報22881點，跌145點，未能企穩23000關結束上半年。國指收報7558點，跌47點；科指則跑贏大市，收報4472點，升79點。

半年計，恒指累跌2749點或10.7%；國指累跌1355點或15.2%；科指累跌1043點或18.9%；整個6窮月中，恒指累跌2301點或9.1%；國指累跌867點或10.3%；科指累跌412點或8.4%。

聯想半年升1.5倍冠藍籌 攜程累跌43.8%最弱

股份方面，聯想（992）累升1.5倍，為今年上半年中表現最佳藍籌股；攜程（9961）則累跌43.8%，為上半年表現最差藍籌股；全月計，藥明康德（2359）累升18%，為6月表現最佳藍籌股；中國鋁業（2600）累跌31.6%，為6月表現最差藍籌股。

重磅科網股多數造好撐市，騰訊（700）揚2.3%，收報429.8 元；美團（3690）走高1.3%，收報68.5 元；聯想（992）大升8.2%，收報23.02 元，為表現最佳藍籌股；百度（9888）漲5.1%，收報109.6 元；已被納入滬港通的網易（9999)升1.5%，收報202.4 元。

內銀股續捱沽拖累大市 芯片股普遍受捧

芯片股普遍受捧，中芯國際(981)向上5.4%，收報89.4 元；華虹宏力(1347)升5.4%，收報215.2 元；ASMPT(522)大升10%，收報238.8 元；FORTIOR （1304）大升10.5%，收報140.6元。

國家審計署報告負面繼續影響市場情況，對內銀股需挨沽拖累大市，工行(1398)挫2.9%，收報6.43 元；中行(3988)跌2%，收報4.99元；建行(939)挫2.1%，收報8.07 元；郵儲行 （1658）走低4%，收報4.57元

四新股首掛兩升兩跌 真健康飆2.2倍最矚目

4隻新股首日掛牌，錄得兩跌兩升。真健康醫療(2697)收報400元，較招股價126.2元大升2.2倍，不計手續費，一手賬面賺5476元；鱘龍科技(6715)收報114元，較招股價75.5元揚51%，一手賺3850元；來福諧波(3952)收報73元，較招股價85.5元大跌14.6%，一手蝕1250元；江西生物(6915)收報9.78元，較招股價11.2元下滑12.7%，一手蝕710元。

個股方面，兆易創新（3986）發出股票交易風險提示，稱公司後續伴隨利基存儲市場產能邊際增加，價格將出現相當幅度的回落。該股下滑4.3%，收報1188元；

名創優品（9896）擬未來12個月期間內在公開市場回購最多價值20億元的股份或美國存託股份，名創優品逆市揚3.4%，收報23.58元。

伍禮賢：估值已低 維持恒指全年見28000點預測

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，經過上半年調整之後，港股估值已處於低位，尤其是權重的中資科技股，因此維持恒指全年見兩萬八千點的預測。至於短期走勢方面，經過「六絕月」之後，短期反彈目標為23800點至24000點。對於內銀股近日走勢較差，他認為是機構投資者趁半年結止賺所致。

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1215：港股半年結，恒指今早低開18點後，表現持續受壓，最多曾跌341點，低見22685點，截至中午報22752點，跌273點或1.19%，半日成交1,398億元；科指表現較佳，中午報4454點，升61點或1.4%。

油價受壓 中海油中石油跌逾4%

重磅藍籌股中，受累於市場對審計署報告反應強烈，建行（939）及工行（1398）分別跌3%及3.9%，為拖累恒指兩大股份；同業中行（3988）亦跌逾2%。此外，近期油價下跌，石油相關股亦低迷，中海油（883）半日跌4.3%，中石油（857）亦跌4.7%。

單計股價變幅，部份內需藍籌股更弱，農夫山泉（9633）半日跌8%，老鋪黃金（6181）跌5.6%，百威亞太（1876）亦跌4.7%。消息面上，近日有傳娃哈哈和怡寶旗下飲用水將於7月起加價，但農夫山泉負責人向內媒表示，目前未收到通知，具體以公開披露為準。

AI股續熱炒 海光芯正升15%

另一方面，科技較受捧，中芯（981）半日升7.6%為表現最佳藍籌，聯想（992）及百度（9888）亦分別升6.5%及4.1%。

此外，部份AI相關股繼續熱炒，其中海光芯正（1191）升15%、長飛光纖（6869）及藍思科技（6613）分別升7.9%及7.6%；海清智元（1392）升逾7%；天數智芯（9903）及智譜（2513）分別6%及5%。

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0930：中東局勢稍見緩和，美國總統特朗普周一（29日）在社交平台發文，宣稱伊朗主動提出會談請求，兩國代表將於周二在卡塔爾首都多哈舉行高級別談判；然而，伊朗外交部發言人巴蓋伊及高層官員同日發表聲明，斷然否認美伊兩國在未來幾天有安排任何級別的會談。國際油價今早回落，紐約期油暫跌0.62%，報70.31美元；布蘭特期油跌0.67%，報72.66美元。

納指反彈逾2% 美光先跌後升

美股三大指數周一全線向上，其中道指升306點或0.59%，報52182點；標指升86點或1.18%，報7440點；納指更升522點或2.07%，報25820點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一亦升80點或1.41%。

焦點股中，三星電子、SK海力士與美光科技（MU）遭美國加州北區聯邦地方法院受理集體訴訟，3家公司被控告掌控逾9成市場，涉嫌聯手限制產能、操縱價格與壟斷市場，共同策劃了一場「記憶體末日」（RAMpocalypse）。受消息影響，美光周一曾跌逾9%，收市卻倒升逾1%，報1,145.28美元。

亞太區股市方面，韓股暫跌逾1.2%，報8293點，三星電子（韓：005930）及SK海力士（韓：000660）分別暫升約0.5%及跌逾2%；日股則微升，暫升約0.2%至69579點。

港股方面，今日為半年結，恒指今早低開18點，報23007點。藍籌股中，百度（9888）昨日傳出旗下崑崙芯擬以500億美元估值上市後，股價持續強勢，今早升5.9%；此外，銀娛（027）及舜宇（2382）分別升1.9%及1.5%。

重磅科技股靠穩，阿里巴巴（9988）開市無起跌；騰訊（700）升0.2%；美團（3690）升1.3%；小米（1810）升0.1%，京東（9618）亦無起跌。

兆易創新發交易風險提示

個股消息中，兆易創新（3986）發出股票交易風險提示，稱公司目前所經營的存儲產品屬於利基存儲產品，主要間接受益於供應緊張，但與主流存儲市場不同，利基存儲市場的下游需求總量相對穩定，後續伴隨利基存儲市場產能邊際增加，價格將出現相當幅度的回落。該股開市報1200元，跌3.3%。

名創優品擬斥最多20億回購

名創優品（9896）董事會已批准一項新股份回購計劃，可自今日起計12個月期間內在公開市場回購最多價值20億元的股份或美國存託股份。該股開市報23.86元，升4.7%。

歌禮製藥擬最多3億回購

歌禮製藥（1672）亦宣布，擬動用最多3億元在公開市場不時購回股份，最多可回購約1.06億股，佔已發行股份10%。該股開市報10.4元，無起跌。

鱘龍科技公開發售超購2,133倍

新股方面，鱘龍科技（6715）公開發售部分錄約2,133倍超購，一手中籤率3%，國際發售超購約18.9倍；該股開市報103元，升36%。

來福諧波開市僅升3%

來福諧波（3952）公開發售部分錄約4,570倍超額認購，一手中籤率5%，國際發售超購約6.9倍；該股開市報88.2元，升3%。

真健康醫療國際發售超購約1倍

真健康醫療（2697）公開發售部分錄約1,789倍超額認購，一手中籤率2%，國際發售超購約1倍；該股開市報327.2元，升159%。

北水動向方面，昨日凈賣出港股103.39億元，騰訊（700）、中芯（981）及華虹宏力（1347）分別獲凈買入15.12億元、9.48億元及6.2億元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及阿里巴巴（9988）分別遭凈賣出73.46億元、12.02億元及4.27億元。

