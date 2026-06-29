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旭輝指缺乏現金支付予債權人 觸發違約 探討調整重組條款

股市
更新時間：21:39 2026-06-29 HKT
發佈時間：21:39 2026-06-29 HKT

旭輝控股（884）表示，自去年底完成境外債務重組以來，仍面臨嚴重的流動性壓力，特別是仍未成功出售位於倫敦的投資物業，無法向債權人支付「最低現金」的款項，構成違約事件。該公司遂決定不支付未來分期現金款項，以及境外融資的本金及利息，並尋求為境外融資義務制定全面優化重組方案。

旭輝表示，即時採取措施，以維持營運及保全其資產價值，將繼續尋求出售其倫敦資產，同時積極與債權人接洽，探討對重組條款進行可能的調整及優化。該公司又指，正評估其他業務策略，包括加強聚焦輕資產業務線，以提高財務靈活性及支持更具可持續性的商業模式。

出售倫敦資產失利 無法回籠資金

旭輝指出，倫敦的投資物業受到無法控制因素的不利影響，包括不利的市場狀況，以及地緣政治緊張局勢，這些因素已嚴重影響市場情緒、買家意願及交易時間。該公司續指，原本預計出售後的款項，用於支付選擇獲取「最低現金」的債權人，惟至今仍無法獲得足夠的融資資源。

該公司續指，已審慎考慮有關情況，為確保其債權人及相關持份者獲得公平公正的待遇，現時不再支持未來現金分期款，以及5項債券或融資的本金及利息。

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