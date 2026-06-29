維珍妮全年多賺54% 末期息增23% 擬擴大高附加值產品規模

維珍妮（2199）公布，截至今年3月底止全年純利2.83億元，按年升53.9%。末期息派每股5.3仙，按年多23%；全年共派11仙，增加61.8%。

國際品牌內衣訂單需求疲弱

期內收入77.18億元，按年跌1.6%，毛利率22.5%，按年跌0.9個百分點，主要受關稅波動及肇慶工廠初期提升產能影響。按業務劃分，貼身內衣收入41.98億元，按年跌1.1%，主要由於部分國際品牌夥伴需求疲弱及關稅政策影響而調整訂單，惟被核心品牌夥伴的收入貢獻增長所有效抵銷；運動產品收入30.83億元，按年升5.1%。至於消費電子配件收入2.03億元，按年跌50.3%；胸杯及其他配件產品收入2.33億元，按年跌8.1%。另外，與Victoria's Secret的合資公司維密中國，期內收入27.99億元，按年升42.4%，淨利潤5.25億元，增加19.5%。

Bonding功能性服裝表現強

維珍妮表示，重點發展的專利貼合工藝（Bonding）功能性服裝維持強勁動能，持續貢獻增長，展望未來3至5年，將針對中高端Bonding運動服裝需求，平衡訂單規模與經營效益，進一步擴大高附加值產品的規模效應，預期該業務持續貢獻增長。

維持3年減債目標 資本開支高峰期已過

該集團又指，將會強化中越雙基地協同運作，肇慶基地聚焦擴大業務規模以攤薄前期固定成本，穩步修復盈利能力。該集團亦維持3年降債目標，認為資本開支高峰期已過，未來會審慎評估資本配置，並持續降低負債水平。

維珍妮又指，預期全球宏觀經濟與地緣政治環境仍將充滿挑戰，油價波動影響供應鏈成本，人民幣升值亦增加匯率風險。該集團稱，面對行業變革，將持續深化工藝技術創新、優化產能配置，積極把握行業整合機遇。