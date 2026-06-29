中國金石購智利黃金項目控股權 進軍貴金屬業務

中國金石礦業（1380）宣佈，正取得智利南部一個黃金項目的控股權，以進軍貴金屬業務，且有關交易將令公司取得一幅約400公頃特許區的控制權，並有權擴展至該區周邊特許區。據悉，有關Pumillahue項目錄得原地黃金資源約2.5噸（逾72,000金衡盎司），按現行金價計，相當於約3億美元，隨著勘探工作推進及金價上升，項目或具進一步上行潛力。

該公司昨日發公告表示，收購Kingstone Global Holdings Limited的85%股權及智利公司結欠賣方的80萬美元債務轉讓，代價320萬美元（約2,496萬港元），其中100萬美元誠意金將於完成時撥作代價；於完成時，公司向賣方發行本金額為220萬美元（約1,716萬港元）的承兌票據。完成後，Kingstone Global Holdings Limited將由公司擁有85%及由賣方擁有15%。

公司指出，Pumillahue於原住民語言中意為「金礦之地」，位於智利南部 Madre de Dios地區；西班牙人因該區礦藏豐厚而將其命名為「上帝之母」。該地黃金以純度高達22至24克拉見稱，昔日曾令Valdivia成為智利殖民時期最富庶的城市，反映該黃金礦區歷史悠久，兼具優質品位。

公司又指，智利一向被公認為世界級礦業司法管轄區，現任總統José Antonio Kast推動有利礦業發展及招商引資政策，亦有助縮短審批時程。在地緣政治局勢趨緊及經濟前景未明下，公司指市場對黃金需求上升，遂進軍黃金業務，而是次交易將是其拓展國際礦業機遇整體部署一部分。

此外，中國金石過去一年已完成多項重要工作，進一步印證歷史資料及含金地質特徵。公司先後於去年9月委聘加拿大GMY Consulting Inc.進行實地考察及經濟評估，其後於今年初取得由Nebu Consulting, LLC編製的NI 43-101 技術報告，並由ODM進行獨立化驗測試。相關結果均顯示該區具備黃金賦存，並印證其地質基礎。

另一方面，陳田興已正式接掌中國金石董事會，出任主席兼行政總裁，全面主導項目開發與集團未來發展藍圖。他擁有近20年國際礦業及資本市場資歷，曾先後在英美資源集團（Anglo American）擔任大中華區總監，於巴西投資銀行（BTG Pactual）任職亞太區黑色金屬總監，並在非洲礦業（AfricanMinerals）出任亞太及大中華區高級副總裁及總監。在其職業生涯中，曾為西非礦山鐵路及港口建設引入15億美元投資，並主導多宗以百億美元計的融資交易。