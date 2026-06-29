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歐洲熱浪引發冷氣機搶購潮 美的PortaSplit炒貴逾兩倍 股價受捧升近半成

股市
更新時間：16:56 2026-06-29 HKT
發佈時間：16:56 2026-06-29 HKT

歐洲近日經歷多波熱浪，德國東部在6月27日測得41.5°C，西班牙、德國等地亦突破40℃，引發冷氣機搶購潮，其中內地電器製造商美的集團（300）旗下冷氣機產品PortaSplit獲得青睞，在多國買至斷貨，二手溢價甚至一度達原價兩至三倍。消息刺激美的股價上漲，收市報84.05元，升4.6%。

歐洲安裝冷氣機困難 人工費貴

綜合媒體報道，歐洲大量老式建築及住宅長期以來因受到嚴格的外牆保護條例限制，禁止在牆上鑽孔，無法輕易改造，令冷氣機面臨安裝困難，人工費甚至可逾1,000歐元（約9,220港元），遠超冷氣機本身的價格，歐洲消費者也為此一直對購買冷氣機持謹慎態度，當地冷氣普及率僅約20% 。 

另一方面，美的PortaSplit移動分體式冷氣則通過窗戶支架固定室外機，消費者無需工具即可自行安裝，在噪音控制和能效表現亦遠優於傳統移動式冷氣機，冬季亦可作為供暖設備使用，大受歐洲消費者歡迎，許多用戶在社群媒體上對其給予高度評價，甚至有德國網民專門建立網站，方便用戶追蹤PortaSplit的庫存狀況。

中國家電品牌滲透率料續升

不過，PortaSplit的價格在歐洲多條綫上電商已被炒至900歐元左右，截至目前大部分渠道已經斷貨，甚至有人花兩天時間在歐盟內搜索，最終開車200公里才買到最後一台，價格已上漲了100歐元。 

有市場分析人士指出，隨著歐洲升溫速度持續高於全球均值，當地民眾對冷氣機、風扇等製冷設備的需求，已從過往的「可選消費」轉變為強化氣候韌性的「必選消費」。在此趨勢下，中國家電品牌在歐洲市場的滲透率可望進一步提升。

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