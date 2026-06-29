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佳兆業資本與科企合作 拓國產AI晶片及算力產品

股市
更新時間：13:41 2026-06-29 HKT
發佈時間：13:41 2026-06-29 HKT

佳兆業資本（936）今早公佈，全資附屬公司億裕亞太近日與一家科技企業訂立戰略合作協議，雙方將整合各自核心優勢，共同拓展國產AI晶片、算力產品及配套解決方案於國內外多元化工業場景的實際應用。消息傳出後，佳兆業資本股價曾升逾6%至0.265元，暫報0.25元，續升約0.4%。

公告指出，該合作方為全球領先的AI算力供應商，以開創性的國產自研AI晶片技術為核心，致力提供具備高性能、低延時、高算力性價比的新一代AI計算平台。

戰略轉型關鍵舉措

董事會認為，本次戰略合作乃集團戰略轉型之關鍵舉措，集團將充分利用現有的股東資源、產業積累及區域渠道優勢，結合合作方的尖端技術實力，共同研發針對實際應用場景的全端（Full-stack）智能解決方案，推動實體人工智慧（Physical AI）技術規模化應用，進一步完善集團之業務組合及培育新盈利增長點。

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