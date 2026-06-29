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博大市反彈 騰訊最舒服｜唐牛午市攻略

股市
更新時間：12:30 2026-06-29 HKT
發佈時間：12:30 2026-06-29 HKT

恒指半日終迎來反彈，主要利好消息仍是美伊和談又又又露曙光，以圖論圖計，23200乃主要阻力所在，如果能突破企穩的話，下一站睇10天線（23699）。博今轉反彈，我認為騰訊（700）最值博，勝在止蝕位、即近期低位411元夠近，以及隨時有AI agent消息炒，目標價先睇上次高位440元，中線望番大陽燭頂485元；可留意騰訊牛54541，收回價390元，實際槓桿10倍。

寧德試底有值博率

另一隻具值博率的，我會揀寧德時代（3750），今日低位與上星期低位相若（667及668元），超短線操作可以此作止蝕位，終極支持位落在批股價628元，反彈目標先望730元。寧德call 28591，行使價838.5元，實際槓桿4倍。

異動股方面，本欄持倉的皓天（1260）及景福（280）冰火兩重天，前者盈喜不似預期插逾一成，後者派特別息則挾逾一成，打和super啦。皓天我暫時照keep，因為現金水平達9億元，較市值高出近倍！

最後要提提隻藥捷安康（2617），由天堂重回凡間，但因為一份回購通告，今朝又炒高四成，走勢計正挑戰6月23日的大陰燭，當日平均價約12元，未入場的可以此作參考，再穩陣啲，睇埋尾市是否陽燭高收，先決定係咪博過夜。

唐牛

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