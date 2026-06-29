6隻新股今日齊招股 Momenta集資近59億 易控智駕獲紫金及富達等撐場

港股新股市場持續熾熱，今日（29日）起再有6隻新股同步招股，包括電子紙顯示器製造商東方科脈（1770）、自動駕駛公司MOMENTA（6880）、視覺智能AI公司瑞為技術（7656）、礦區無人駕駛龍頭易控智駕（7687）、碳化硅功率器件企業基本半導體（9971），以及複合材料溝蓋板製造商寶蓋新材（8090）。6股均於7月3日截止招股，預期7月8日掛牌。

東方科脈入場費5107元

東方科脈計劃全球發售511.86萬股H股，一成香港公開發售，招股價78.64元至101.11元，集資最多約5.2億元，每手50股，入場費5,106.5元，中信証券為獨家保薦人。

公司主要從事電子紙顯示模組開發、生產及銷售。根據灼識諮詢資料，按2025年收入計，東方科脈為全球第二大電子紙顯示器製造商，市場份額20.8%；並為全球最大商用電子紙顯示器製造商，市場份額24.9%。

東方科脈是次招股未有引入基石投資者。所得款項約65%將用於完善產能布局及生產基地智能化升級；約25%用於提升研發及技術能力；約10%用作營運資金及一般公司用途。

MOMENTA引入GIC等基投

MOMENTA計劃全球發售約1,993.83萬股，一成香港公開發售，招股價每股295.6元，集資約58.9億元，每手20股，入場費5,971.62元，中金公司及德銀為聯席保薦人。

MOMENTA為自動駕駛公司，專注於量產車駕駛解決方案及自動駕駛出租車服務解決方案。根據灼識諮詢資料，以截至2026年2月28日止過去12個月搭載其城市NOA解決方案的車輛銷量，以及搭載其城市NOA解決方案的累計量產車型款數計，公司在全球獨立智能駕駛解決方案提供商中均排名第一。

MOMENTA引入新加坡GIC、富達國際、BlackRock、平治集團、Oaktree、金興、Franklin Templeton、Boyu、高毅實體、CPIC、廣發基金、華夏基金（香港）、蘇州魔速、兆易創新（3986）全資附屬GigaDevice為基石投資者，投資金額近3.8億美元。

所得款項方面，約60%將用於未來五年強化主線研發；約20%用於加速自動駕駛出租車服務解決方案商業化及規模化；約10%用於鞏固量產車解決方案、支持下一代產品開發，並與全球整車廠合作；約10%用作營運資金及一般企業用途。

瑞為技術循18C上市

瑞為技術計劃發行2,808.7萬股H股，5%於香港公開發售（最多回撥至20%），招股價21.66元，集資約6.1億元，每手200股，入場費4,375.69元，華泰國際、建銀國際及農銀國際為聯席保薦人。

瑞為技術循《上市規則》第18C章申請上市，需設回撥機制。公司為面向企業客戶提供視覺智能技術和產品的AI公司，產品應用於民航、商業空間及安全駕駛等場景。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年收入計，公司在中國民航企業視覺智能產品市場排名第一，市場份額8.7%；在中國商業空間企業視覺智能產品市場排名第四，市場份額1.7%。

瑞為技術是次招股未有引入基石投資者。所得款項約55.8%將用於在未來五年內加強公司的研發能力及增強產品供應；約26.3%用於建立生產基地以支援智慧民航板塊硬件製造；約10.4%用於提升業務發展及營銷能力以及拓展海外銷售渠道；約7.5%用作營運資金及一般企業用途。

易控智駕專注礦區無人駕駛

易控智駕計劃發行2,613.2萬股H股，一成於香港公開發售，招股價81.16元至87.92元，最多集資近23億元，每手50股，入場費4,440.34元，海通國際為獨家保薦人。

公司專注於採礦業礦區無人駕駛解決方案商業部署。根據弗若斯特沙利文資料，按2025年收入計，易控智駕在中國商用車智能駕駛市場排名第一；按截至2025年底活躍無人駕駛礦卡數量計，亦為中國最大礦區無人駕駛解決方案提供商，市場份額約37.6%。截至2025年底，公司已部署2,580輛活躍無人駕駛礦卡。

易控智駕引入紫金旗下ZIJINNING、Aurora SF、富達國際、摩通JPMAMAPL、霸菱、Indus Funds、Jain Global、REGAL、廣發基金、CDH及Seven Grand為基石投資者，投資金額近1.5億美元。

所得款項方面，約35.0%將用於加強公司的軟件研發工作；約15.0%將用於加強公司的硬件研發工作；約4.0%將用於支持公司的信息技術開發；約23.0%將用於支持公司的海外業務擴張及客戶獲取計劃；約8.0%將用於支持人才發展及組織成長；約5.0%將用於戰略聯盟、投資及選擇性收購；約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。

基本半導體最多回撥至20%

基本半導體計劃發行2,738.62萬股H股，5%於香港公開發售（最多回撥至20%），招股價27.49元至31.62元，最多集資約8.7億元，每手200股，入場費6,387.78元，國金證券（香港）及中銀國際為聯席保薦人。

基本半導體循《上市規則》第18C章申請上市，需設回撥機制。公司成立於2016年，主要從事碳化硅功率器件研究、開發、製造及銷售，產品包括車規級和工業級碳化硅功率模塊、碳化硅分立器件及功率半導體柵極驅動。據弗若斯特沙利文的資料，按2024年收入計，公司在中國碳化硅功率模塊市場排名第六，市場份額2.9%；中國碳化硅分立器件市場及功率半導體柵極驅動市場均排名第九，市場份額分別為2.7%及1.7%。

基本半導體是次招股未有引入基石投資者。所得款項淨額約7.13億元，當中約60%用於擴大晶圓及模塊的生產能力，以及購買及升級生產設備及機器；約20%用於未來五年內新碳化硅產品研發工作以及技術創新；約10%用於未來五年內拓展碳化硅產品的全球分銷網絡；約10%用作營運資金及一般公司用途。

寶蓋新材集資最多僅1.2億

寶蓋新材計劃發行1,447萬股H股，一成於香港公開發售，招股價6.15元至8.51元，集資最多約1.2億元，每手500股，入場費4,297.91元，中泰國際為獨家保薦人。

公司成立於2009年，為中國複合材料溝蓋板製造商，產品包括電纜溝蓋板、排水溝蓋板及井蓋，服務中國的電力、交通、城市公用設施、水利工程、房地產及石油化工工程等領域。根據弗若斯特沙利文資料，於2025年，公司按市場份額計在中國電纜溝蓋板及複合材料電纜溝蓋板行業排名第一，並在溝蓋板行業排名第三。

寶蓋新材是次招股未有引入基石投資者。所得款項約30%將用於建立嵌有連續碳纖維的樹脂基複合材料製品生產線；約25%用於通過採用自動化技術來升級集團現有的生產線；約15%用於為擴展研發提供資金；約20.1%用於拓展全球銷售及市場渠道；約9.9%用作一般營運資金。