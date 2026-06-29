港股牛市所有防線已崩潰｜古天后

6月29日，大致多雲，間中有驟雨，初時雨勢有時頗大及有雷暴。美伊再方雖已簽定停火協議，然而周末期間，雙方再度擦槍走火，互相指責對方違反停火協議，不過於今早亞太區時段，美股股指期貨見反彈，而今早黑期亦見回升，預期今早港股略為高開，但能否高開高走，抑或如上周一樣，甫開市見當日高位即全日下跌，則有待開始後觀察。

恒指已連跌六個星期

事實上，恒生指數自5月15日起計，已連跌六個星期，上周五更跌至22518超過一年低位，收市略為反彈至22671收市，全周累挫1253點。目前以去年4月低位19260低位至今年1月高位28056計算，已跌至黃金率回調0.618即22620水平，由去年起步計算慢牛升浪防線已全面崩潰。

不過，恒指已連續九個交易日以陰燭收市，奇怪係連續五個交易日，藍籌股卻有超過兩成股份上升，同時北水按周錄得近89億元淨流入，恒指反而有機會於本周開始反彈。惟反彈之路阻力重重，即使今日港股跌隨周五晚夜期及ADR反彈，黑期今早於29000-23000水平徘徊，能否高開高走仍有疑問。尤其目前牛熊證街貨仍然全面傾斜，以目前恒指約1000點水平內計算，牛熊證街貨仍誇張地以93%、7%比例姿態出現，不排除略為反彈後，港股延續弱勢，持續向下尋底。

七翻身取決重磅股業績

7月踏入業績期，港股於五窮六絕後，能否七翻身，取決於重磅股於業績公布後，能否再吸引資金回流。如港股持續未見資金重新吸納重磅科技股，ATMJX等股份維持疲弱，則港股仍神仙難救。短線反彈首個阻力為5日線約23200水平，而期指此水平更以下移至約23080，下一阻力為23650即10日線附近，亦為去年4月低位升至今年1月高位黃金比0.5水平，最低限度大市需企穩10日線，反彈才有望延續。下方支持為上周低位約22500水平，亦為250月線22485之所在。下一支持為22000心理關口，不過大市一旦失守250月線，恐怕較大支持為21200-21300，即約250周線。

留意今日為期指結算日

美伊再起衝突，留意油價走勢，幸而紐約期油仍處於70美元之下，市場對於美伊戰事消息開始疲勞，只要油價未有急升，港股本周仍有機會作技術反彈。至於今日反彈較大阻力為23200-23300。如能一舉升穿23200，則本周有望向上挑戰10日線約23600-23700水平。

留意今日為期指結算日，明日為半年結，估計呢兩日喺周三假期前，唔似再有低位，至於反彈先睇23000-23200企唔企穩，企唔穩，唔排除半年結過後，持續跌勢，再向下尋底。

古天后