美就業數據與央行訊號主導市場情緒 中國6月PMI數據出爐 港八隻新股掛牌｜一周前瞻

本周全球金融市場將迎來一系列關鍵經濟數據與央行訊號，其中美國6月非農就業報告和失業率數據無疑是重中之重，市場將從中尋找聯儲局後續貨幣政策路徑的線索。同樣於本周，中國將公布6月官方製造業PMI數據，該數據上月增長趨勢放緩，市場將從6月的數據判斷中國經濟運行趨勢、及評估上半年經濟表現。整體來看，本周市場波動性可能維持，投資者需密切關注經濟數據及央行言論對市場預期的引導。

「小非農」打頭陣 非農就業報告成焦點

美國數據方面，周三（1日），有「小非農」之稱的ADP就業報告將率先登場，為勞動市場健康狀況提供早期風向。緊接而來的周四（2日）6月非農就業報告將成為全周焦點。近期市場對聯儲局年內再次加息的預期有所升溫，根據芝商所FedWatch工具的數據，9月加息概率已接近六成。市場預期，若就業數據顯示勞動力市場持續強勁，可能進一步鞏固此加息預期，引發全球風險資產的重新定價。

内地6月PMI小幅升 大行預期政策加碼機會增

內地6月官方製造業PMI將於周二（30日）公布，5月製造業PMI錄得50%，較4月下降0.3個百分點，雖符合市場預期，但是顯示內地需求端進一步疲弱。市場預計，6月製造業PMI將小幅上升。另外，早前大行麥格理預計，內地將會加大政策支持力度，以實現今年4.5至5%的全年增長目標，經濟增長勢頭將在2026年下半年重新加速。

摩根士丹利認為，4月、5月的PMI數據疲弱，反映內地第二季經濟增長下行壓力正在加大，預期中央將於6月起加大財政刺激措施，會針對性支持基建，以防第二季經濟增長率回落至4.5％以下。

全球主要央行首腦齊聚 言論牽動市場

更受關注的或許是本周舉行的歐洲央行年度政策論壇，該論壇將匯集全球主要央行行長，包括歐央行、英國央行、美聯儲等，他們的集體表態，可能為市場提供關鍵的貨幣政策協調信號或前瞻性指引。

其中新任聯儲局主席凱文·沃什（Kevin Warsh）亦將至在出席論壇的同時並會發表講話，若沃什在論壇上延續偏鷹派基調，將進一步強化市場對聯儲局的加息預期。

中東局勢再升溫 特朗普演說受矚目

近日中東局勢再次不穩，美國總統特朗普將於本周六（4日）發表主題演講，內容有機會涉及中東戰局的最新部署。

三星史上最大投資 相當於韓國GDP一半

另外，韓國三星集團亦將於本周內公布一項為期十年、總規模達1000萬億韓元，約5.1萬億港元的韓國本土投資計畫。本地媒體形容，這將是韓國企業史上最大規模投資，相當於該國GDP的一半。

本周八新股掛牌 周三港股假期休市

本港新股市場本周維持熱鬧，本周內將合共有8隻新股在港交所掛牌上市，今日（29日）將迎來海光芯正（1191）、白鴿在線（2672）和禮邦醫藥（9637）三只新股上市，本周二將有真健康醫療（2697）、來福諧波（3652）及鱘龍科技（6715）、江西生物（6915）5隻新股掛牌。於本周四（2日）掛牌的還有安克創新(668)。

由於香港特別行政區成立紀念日，港股於周三休市。