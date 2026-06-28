為何港股如此不濟？3大因素交織結果 投資者應視下跌為機會｜李聲揚

台灣、日本、韓國股市早前破頂，雖然近日有回調，但表現仍然遠遠比港股好，港股則出現「跟跌唔跟升」，「人升我跌，人跌我更多」的慘況。到底是因為甚麼？

「升市睇唔到，跌市不停鬧」

首先，講港股不濟，也要看時間維度。若由2025年頭計起，港股表現不太差。比不上韓國日本台灣，但也跑贏很多市場，甚至勝過美股。另外，着實印度和印尼股市的表現，也是相當不濟。但當然，以上講法有點搬龍門的意味，也不會令投資者更好受。

筆者只是想帶出兩點：第一，買印度印尼股市的人也抱怨股市不濟（特別是外國人，是股匯雙殺）；第二，即使去年港股跑贏全球，也不見網友歡呼，當你抱怨港股「跟跌唔跟升」時，其實網上言論只是「升市睇唔到，跌市不停鬧」。

回歸正題，港股表現持續疲弱，令不少投資者氣餒。若要深究其因，單一歸咎於某個因素顯然有失偏頗，有些人提到「香港經濟差」，明顯是極膚淺。請問恒指成份股中，有多少盈利直接和香港經濟有關？大家都知，港股主要是內地股。

港股的困境，實則是宏觀經濟、產業結構、監管環境及國際資本流動等多重因素交織下的結果。

恒指缺乏硬科技「新貴」

先說產業結構。港股之前被詬病為「舊經濟」色彩過於濃厚。搞笑的是，近年港股多了中資科技股，卻又反而成為跌市元兇。當中一大原因，是近來市場熱炒的是「硬AI」股，而不是大型科企。台灣韓國日本股市強勢，都因此原因。而在美股當中，「神奇七俠」（Mag 7）近期表現也相當差勁。日、韓、台等市場之所以屢創新高，很大程度上歸功於其在半導體、高頻寬記憶體及人工智能硬體供應鏈中的核心地位。

反觀恒生指數成分股，雖然包含了不少優秀的科技公司，但多數屬於互聯網平台與應用層面。在市場資金瘋狂追逐AI硬體建設的利潤兌現時，港股市場卻因缺乏硬科技「新貴」作為領頭羊，導致在這一波全球科技浪潮中顯得與大市格格不入。而中資公司中，也的確較少從事「硬AI」。

內地經濟復甦前景不確定

第二點，當然是內地經濟轉型與復甦的不確定性。港股的底層資產高度依賴中國內地。當前中國經濟正面臨新舊動能轉換的陣痛期，房地產市場的調整、地方財政壓力，以及居民消費信心恢復緩慢，皆直接反映在企業的盈利預期上。

資本市場本質上是在交易「未來」，若市場對中國經濟的復甦前景存在疑問，相關中資股的盈利預測便容易面臨下修壓力。當企業盈利預期無法提供足夠的增長支撐，港股作為離岸市場，自然難以擺脫估值折讓的宿命。

面臨額外跨境摩擦成本

第三，港股作為高度國際化的離岸市場，少不免會有外資為買台灣韓國日本股市，而減持港股。此外，港股並不完全等同於內地A股，它面臨著額外的跨境摩擦成本。例如，近期針對非法跨境證券活動的監管整治，雖然旨在規範市場，但短期內卻令市場產生了監管收緊的擔憂，削弱了部分投資者的信心。這種「中國資產+國際資本」的複雜定價邏輯，在宏觀環境不明朗時，往往會被市場賦予更高風險溢價，進一步壓抑了整體估值。

筆者自己，其實保持平常心。港股今年雖跌，但筆者的港股組合卻逆市賺錢，皆因配置中資科技股較少。此外，筆者有不少港股，是在2024年初，港股15000點時買。股神巴菲特說得好，其他貨品減價，人人開心。但股票減價，卻沒人肯買。這固然因為股票並非實則「可用」的資產，但若是經常買入股票的人，卻應該視價格下跌為機會。不妨再想一次，15000點時，你有買貨嗎？之前兩年港股的升勢，你有享受到嗎？

李聲揚