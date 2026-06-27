同仁堂醫養暫錄近13億孖展 來福諧波「頭槌飛」僅中一手

今年3月因市況等多項因素而煞停上市的同仁堂醫養（2667）捲土重來，昨日開始起招股，暫有12.98億元孖展，以香港發售集資6716萬元計，超購約18倍。至於趕在月底掛牌的4隻新股傳出分配結果，其中來福諧波（3952）最難抽中，其以最高招股價85.5元定價，「頂頭槌飛」才可穩中一手。鱘龍科技（6715）抽乙組尾的7000手才可穩中一手，「頂頭槌飛」中1至2手。

易控智駕傳開始上市預路演

真健康醫療（2697）和江西生物（6915）抽乙頭便已穩中。真健康醫療以低於招股價中位數126.2元定價，抽2000手中1手，「頂頭槌飛」中2至3手。江西生物以接近招股價中位數11.2元定價，抽800手中2手，「頂頭槌飛」中3至4手。另IFR報道，易控智駕已開始香港上市預路演，或集資約3億美元。

同仁堂醫養集資額降至逾6.7億

同仁堂旗下提供中醫醫療服務的同仁堂醫養是次的發行股數與上一次相同，為近1.1億股，其中一成為香港發售，不設強制回撥，保薦人仍是中金。不過，招股價由介乎7.3元至8.3元，下調至介乎5.48元至6.21元，因而集資額由最多近9億元，降至逾6.7億元。此外，該股引入3個中資基石投資者，認購額合共近3億元，佔是次發行44.1%。當中兩間公司為其3月首次招股的基投，航空港科技資本繼續鼎力支持，維持投資2.19億元；Aurora SF則由上次的1.7億元，降至4960萬元。