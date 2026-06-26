遠東發展虧損收窄5% 過去三年償還債務100億元

遠東發展（035）截至今年3月底止年度股東應佔虧損12.11億元，較去年同期虧損12.75億元收窄5%；收益66.06億元，按年跌31%，不派末期息。

遠東發展執行董事、主席兼行政總裁邱達昌表示，集團過去三年已償還債務約100億元，負債比率由高峰73%降至現時約57%，目標今年內進一步降至50%以下。他強調減債是集團「唯一真正目的」，集團與銀行關係良好，沒有被銀行要求還款，而是主動減債。

邱達昌指出，集團擁有約800億元的土地儲備，若未來不再撇賬，以集團歷年平均25%至30%的盈利水平計算，未來五年有足夠能力變為一間無債公司。他對旅遊業充滿信心，認為人口老化令更多人外遊，對酒店業務「絕對看好」。

集團過去三年合共撇賬約30億元，邱達昌表示，隨着啟德、西貢等樓盤推售，有信心明年不再需要撇賬，「應該會回復平衡，會開始糾正，糾正速度會很快」。

將轉型「輕資產」模式

集團正考慮在中國及新加坡等地做REIT（房地產投資信託基金），包括上海寶山區的長租公寓項目，已建成約1,700個單位，將連同毗鄰約3,000個單位合共約4,000伙，集團稱足夠在中國做REIT。邱達昌女兒、遠東發展執行董事兼聯席董事總經理邱詠筠補充，集團將轉型「輕資產」模式，未來會以少數股權與投資者合作買酒店並負責管理，現時已簽約管理10間酒店，管理層認為管理合約需達60間以上才具規模效益。

集團首席財務總監兼公司秘書張偉雄表示，過去三年已償還債務88億元，負債比率降至約60%，未來將繼續減債。酒店業務方面，集團整體酒店收益按年升14%至23.8億元，GOP（毛利）增長25%至7.34%。英國新酒店仍在「Ramp-up」階段，澳洲及新加坡表現理想。集團表示，啟德帝盛酒店入住率持續上升，對未來酒店業務前景樂觀。