核心新製品「泡芙」增長逾3倍 波司登去年多賺近14% 股價曾升逾9%

波司登（3998）截至今年3月底止全年純利39.94億元（人民幣，下同），按年升13.7%；收入273.5億元，按年升5.6%。集團擬派末期息25港仙，按年升13.6%，派息比率80.2%。

波司登股價一度升逾9%，最新升8.2%，報3.93元。

集團指，去年暖冬行業壓力較大，惟品牌羽絨服業務收入仍升8.7%至235.6億元，佔總收入86.2%，其中波司登品牌收入197.52億元，升6.9%。集團表示，透過核心新製品類「泡芙」的產品創新，以及在新媒體渠道的精準推廣，成功取得較好成果，該品類去年增長逾3倍，銷售額超過20億元。集團整體毛利率57.2%，按年微跌0.1個百分點。

將提前篩選貨品及測款

集團表示，未來將堅持「聚焦羽絨服主航道、聚焦時尚科技功能服飾主賽道」的「雙聚焦」戰略，重點關注顧客需求及構建核心競爭能力。被問及會否再有類似「泡芙」的大單品，集團就回應，如何讓未來整個爆款成為必然是團隊去年一整年打下來的共識，今年將提前篩選貨品及測款，讓爆款基於市場情況進行互動。

與國際頂尖設計師合作

國際化方面，集團繼去年在倫敦開設旗艦店後，今年重點探索品牌國際化，投入資源與國際頂尖設計師合作。集團強調，未來的發展將聚焦目標顧客群身上，並透過AI等新技術賦能產品研發、供應鏈及零售運營，實現經營設定科技化的目標。

期內，貼牌加工管理業務收入30.94億元，按年跌8.3%；女裝業務收入5.58億元，跌14.3%；多元化服裝業務收入1.38億元，跌34%。品牌羽絨服業務毛利率62.7%，按年跌0.7個百分點，主要受線上渠道增速快於線下、雪中飛品牌收入增速快於波司登品牌影響。