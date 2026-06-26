首隻追蹤港交所科技100指數ETF上市 易方達：冀助全球高效投資中國科技未來

易方達（香港）香港交易所科技100指數ETF（3456）今日上市，為首隻追蹤港交所科技100指數的產品。該ETF首次發行價為7.8元，最新報7.51元，跌3.5%。

陳翊庭：港交所指數業務重要里程碑

港交所集團行政總裁陳翊庭表示，很高興易方達香港推出首隻追蹤香港交易所指數的ETF，這隻ETF結合了香港具代表性的科技基準指數，及廣受市場採用的投資工具，幫助投資者分散投資配置，同時捕捉香港上市科企帶來的增長機遇。她又指，這隻產品上市標誌著港交所指數業務的重要里程碑，將繼續力創新猷、開發切合市場所需的產品，支持全球投資者多元的投資需求。

劉曉豔：依託香港超級連繫人優勢

易方達基金管理有限公司董事長劉曉豔表示，該ETF的推出僅是產品創新的重要一步，亦是該公司依託香港超級連繫人優勢、深化國際化戰略的關鍵實踐。該指數匯​集了香港市場最具成長潛力的100家科技企業，希望以此為全球投資者打開一扇高效投資中國科技未來的窗口；未來將持續推動更多產品創新，積極服務全球投資者的多元資產配置需求，為香港金融市場的繁榮與開放貢獻力量。

香港交易所科技100指數是香港交易所推出的首隻港股指數，精選100隻成份股，覆蓋人工智能、生物科技及醫藥、電動車及智能駕駛、資訊科技、互聯網和機器人六大前沿賽道。該指數採用自由流通量調整市值加權，個別證券權重上限為12%，並設半年度檢討及快速納入機制，以準確反映香港科技板塊的動態變化。

