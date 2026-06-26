印尼黃金礦商MERDEKA今掛牌 許正宇：反映香港與「一帶一路」夥伴緊密聯繫

本港迎來首家來港第二上市的印尼公司，黃金礦商MERDEKA GOLD（6228）今日掛牌，吸引財金官員撐場。財庫局局長許正宇表示，該公司上市展現礦業公司對香港作為融資和交易中心，以及香港在亞洲時區建立生態系統的信心。此亦反映香港與印尼、香港與「一帶一路」夥伴之間的緊密聯繫。

MERDEKA中午收報25.1元，較招股價26.6元低5.6%。

充分發揮黃金交易中心潛力

他指出，MERDEKA GOLD上市為適時的舉措，除了豐富香港市場，彰顯香港能為區內的企業提供機遇。港府將會繼續全力與各方夥伴合作，以充分發揮香港作為黃金交易中心的潛力。 他提及，由政府全資擁有的「香港貴金屬中央結算系統有限公司」今年試行正按計劃推進中，另正擴闊黃金相關的投資產品等措施，以建立本地完善的黃金市場。

證監會主席黃天佑表示，是次海外主要黃金礦商來港上市，對香港建立國際黃金交易中心具有意義。

印尼代表讚港交所質素及效率佳

MERDEKA GOLD的獨立監事、印尼國家經濟委員會主席的特別顧問Jona Widhagdo Putri表示，今日是印尼與香港資本市場的新一章程，銅鑼敲響的不只是上市，而幸福、合作和未來之樂，又讚揚港交所的質素、規模和效率好。

今早除了MERDEKA GOLD上市，另外還5隻新股及1隻ETF掛牌，包括科拓股份 （2272）、中科聞歌（1956）、芯碁微裝 （9630）、領益智造（1688）、聖邦股份（3661），以及首隻追蹤香港交易所科技100指數的交易所買賣基金（ETF），易方達（香港）香港交易所科技100指數ETF（3456）。

唐家成：本地市場具代表性前沿公司

港交所主席唐家成表示，今日上市的企業涵蓋科技公司，以至礦業公司、人工智能（AI）基礎設施平台、AI應用，另有企業在內地及東南亞公司雙重上市，反映港交所在過去26年間的表現，本地市場具有代表性、以及前沿公司。他指出，港交所去年底推出香港交易所科技100指數，以廣泛策略，為投資者提供投資渠道。