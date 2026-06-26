韓股急挫逾8% 海力士及三星挫9% 摩通稱外資「被迫減倉」 年內淨流出7450億

韓國綜合指數（KOSPI）今早大跌逾8%，三星電子及SK海力士股價最新分別跌8.5%及9.6%，韓國交易所曾短暫暫停程式化賣盤。據報外資在上午時段拋售了價值2.5萬億韓圜的股票。另外，摩根大通報告指，今年以來外資淨流出韓股約950億美元（折合約7450億港元），主因是觸及基金持倉上限而「被迫減倉」。

蘋果加價拖累市場氣氛

韓股今早跌勢，完全抹去前昨日的升幅，當地股市昨日對美光科技業績的樂觀預測，以及SK海力士計劃赴美上市的消息帶動而急升。然而，隨着投資者消化蘋果公司因記憶體晶片短缺而調高產品價格，以及OpenAI可能延後至明年才進行首次公開招股的消息，市場情緒迅速轉弱。

IG International市場分析師Fabien Yip表示，蘋果作為全球最大的零組件買家之一，若無法消化成本飆升，這對需求彈性與記憶體晶片利潤率的持久性提出了嚴重質疑。他補充說，OpenAI延遲IPO也反映了科技股在散戶熱情下的波動性。

相關文章：存儲短缺危機 蘋果微軟同日加價 AI通脹恐持續數年 勢波及iPhone

今年以來，KOSPI的走勢一直被三星與SK海力士，這兩間佔指數權重近六成的晶片巨頭所主導。追蹤這兩家公司股票的槓桿型交易所交易基金（ETF）進一步放大了市場波動。另據韓國媒體本周報道，三星與SK海力士計劃於周一宣布數千億美元的新投資。

外資沽貨 散戶接貨撐韓股

另一方面，韓股正處於罕見的「資金拔河」，外資創紀錄淨賣出，散戶卻以同等水平的資金接貨。據報摩根大通發表報告，指今年以來外資已淨流出約950億美元，或將刷新亞洲單一市場年度紀錄；同時，散戶（包括ETF）累計淨買入約800億美元，成為支撐韓股的主力。

不過，報道指外資拋售並非主動看淡韓股，而是受制於新興市場基金持倉上限。因三星電子與SK海力士市值大幅膨脹，觸及基金對其持倉規模上限，迫使它們減倉。數據顯示，外資流出逾九成來自這兩隻存儲股。儘管持續賣出，外資持倉比例仍上升，因股價漲幅超過拋售規模。目前兩大存儲股佔外資在韓持倉逾三分之二。

摩通上調預測 最樂觀12500點

報告又指，全球型基金普遍低配韓國，存在補倉需求。摩根大通維持看好韓股立場，將KOSPI未來12個月的基準、樂觀、悲觀情景目標，分別上調至12500、15000、8000點，並建議投資者逢回調加倉。

