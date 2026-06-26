港股暫難扭轉弱勢 持續跑輸全球股市｜古天后

6月26日，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢頗大。記憶晶片巨頭美光科技(Micron)交出亮麗業績，管理層更唱好收入前景，股價一度升近兩成，收市升幅收窄至15.7%，但個別科技股仍偏軟，美股周四個別發展。道指破頂一度升逾800點，但收市前蒸發大部份升幅，僅微升71點或0.14%，報51920；標指跌不足1點或0.01%，報7357；納指連跌四個交易日，跌118點或0.46%，報25358。

蘋果公司宣布調高多項產品售價，以抵消記憶體及儲存晶片成本飆升，股價收市跌6.1%，為表現最差道指成份股。蘋果表示，因應存儲晶片短缺，Mac電腦、iPad所有型號價格均需調升，其中最新的MacBook Neo入門版售價，由原先的599美元加至699美元，受加價影響還包括家用設備如HomePod及Vision Pro。蘋果發言人形容零件價格攀升速度為前所未見。其他重磅股中、Nvidia、微軟及亞馬遜股價跌幅介乎1.6%至3.5%，SpaceX反彈4%後掉頭跌1%。Caterpillar升6.3%，為漲幅最大道指成份股。高通(Qualcomm)預測數據中心晶片於2029年度收入達150億美元，並同時宣布Meta同意採用其新數據中心處理器，股價一度炒高11.2%，收市升幅縮水至3.8%。

美國多項數據出爐，5月份個人開支按月增加0.7%，多過預期增長0.6%，期內聯儲局重視的通脹指標──核心個人消費開支平減指數(Core PCE)按年升幅略加快至3.4%，與估算一致，整體PCE增長4.1%，為2023年4月以來最快增速，而5月份個人收入按月增加0.7%，多過預期升0.4%。美國10年期債息曾降3.8個基點，至4.362厘，對息口較敏感嘅2年期債息跌5.34個基點，至4.0921厘。美滙指數一度回落0.3%至101.31，日圓曾跌0.11%至161.95兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣最多急滑4.64%，至58055美元。

下一支持位22800/22600

日經指數及道指均再創新高，惟港股跌跌不休，恒指昨日低開23點，見23388已為全日高位所在，其後跌勢持續，最多跌433點至22978低位，其後跌幅略為收窄至335點，報收23076，險守二萬三大關。不過至夜期及ADR時段雖一度反彈逾百點，可惜最後仍偏軟，今早黑期時段於23000邊徘徊。港股喺外圍股市節節上升之際，斯人獨憔悴，主要係唔少資金進行配對交易pair tarde，於亞洲區內買入日韓台股份，同時沽出港股，令恒指考驗23000大關。除非內地推出大規模刺激措施，吸引資金重返港股市場，否則目前資金流向下，港股仍有下調壓力。恒指下一支持為22800/22600，22600水平為去年1月低位19260至本年1月高位28056整段升幅回調0.618，料至此水平有技術反彈。不過反彈則面對重重阻力。即使今日港股於23000水平喘定並於超賣後反彈，首個阻力為23200-23300，下一阻力23400-23500即100周線及5日線水平，至於10日線於24000暫時更為遙不可及，20日線24500-24600亦為下降軌阻力所在，除非大市能反彈重返此水平企穩，否則仍難扭轉目前弱勢。

古天后