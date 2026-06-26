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恒指低開124點 阿里跌3% 友邦挫近4% 滔搏復牌反彈6%｜港股開市

股市
更新時間：09:29 2026-06-26 HKT
發佈時間：09:29 2026-06-26 HKT

美股周四個別發展，道指曾破頂升逾800點，但升幅逐步收窄，收市僅升71點或0.14%，報51920點；標指跌不足1點或0.01%，報7357點；納指，則連跌4日，收跌118點或0.46%，報25358點；反映中國概念股表現的金龍指數跌2.7%，報5690點。

美光業績超預期，股價曾飆19.7%，收市升15.7%。閃迪（SNDK）亦大升逾21%。不過蘋果收市挫6.1%，該集團宣布對旗下Mac及iPad等產品加價，最多加價300美元，指出消費電子行業正面臨前所未有的挑戰，AI數據中心急速擴張，導致記憶體及存儲需求出現異常激增，「從未見過零件價格上漲如此快、幅度如此大」，並暗示其他產品亦將加價。

儲局「三把手」稱現息口可遏通脹

經濟數據方面，美國聯儲局傳統關注的通脹指標，美國5月個人PCE物價指數按年升4.1%，符合預期；按月升0.4%，略低於預期的0.5%。個人PCE雖創逾3年新高，但按月升幅低預期，緩和市場對通脹的憂慮。

另外，有聯儲局「三把手」之稱的紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示，目前通脹水平明顯偏高，但現行利率完全具備條件將通脹引導回2%的長期目標。

港股方面，恒指低開124點，開報22952點。友邦（1299）低開逾3.9%，報69.35元。阿里巴巴（9988）再創52周低，開報92元，跌3.1%。美團（3690）亦跌0.5%；騰訊（700）跌0.8%；小米（1810）跌1.4%。不過網易（9999）逆市升3.3%。

極兔速遞擬斥資20億回購

滔搏（6110）今早復牌高開6.3%，該公司澄清並未接到耐克（Nike）就終止與該公司於中國內地的線上經銷安排而發出任何正式通知。

極兔速遞（1519）高開2.3%，該公司擬斥資最多20億元，回購不超過9.67億股B類股。

科拓首掛升178% 中科聞歌升八成

今早有6隻新股掛牌，科拓股份 （2272）開報110.1元，較招股價39.55元高出178.4%；中科聞歌 （1956）開報110元，較招股價60.7元高出81.2%；芯碁微裝 （9630）開報439元，較招股價252.73元高出73.7%；MERDEKA GOLD （6228）開報26.6元，與招股價相同；領益智造 （1688）開報10.8元，較招股價10.18元高6.1%；聖邦股份（3661）則開報105.1元，較招股價85.2元高23.4%。

北水動向方面，周四淨賣出港股88.74億港元。建滔集團 (148)、中芯國際 (981)、建滔積層板 (1888)分別獲淨買入28.31億港元、26.37億港元、15.07億港元；盈富基金 (2800)、阿里巴巴(9988)、騰訊控股 (700)分別遭淨賣出43.79億港元、22.52億港元、4.77億港元。

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