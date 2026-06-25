蘋果產品加價 股價急插5% 累納指挫逾1% 庫克曾稱記憶體成本加幅如「百年洪水」

美國聯儲局傳統關注的通脹指標出爐，5月個人消費支出（PCE）物價指數創逾3年新高，但按月升幅低預期，市場對通脹憂慮緩和。另一邊廂，蘋果（AAPL）產品加價，拖累科技股氣氛。美股三大指數走勢各異，道指升逾500點，納指大跌逾1%。

道指早段報52419點，升571點；標指報7365點，升7%；納指則報25123點，大跌353點或1.4%。

蘋果暗示加價陸續有來

蘋果勁跌5%，該集團宣布對旗下Mac及iPad等產品加價，最多加價300美元，指出消費電子行業正面臨前所未有的挑戰，AI數據中心急速擴張，導致記憶體及存儲需求出現異常激增，「從未見過零件價格上漲如此快、幅度如此大」，並暗示其他產品亦將加價。蘋果行政總裁庫克上周形容，「這是百年一遇的洪水，40多年來，我從未見過這樣的景象。」

大型科技股捱沽

市場憂慮晶片價格上升影響科技公司盈利，大型明星股捱沽，微軟（MSFT）跌2%，Google母企Alphabet（GOOG）及Meta（META）挫逾1%。

美光績後曾飆兩成

美光業績超預期，股價一度急飆19.7%，其後升幅收窄至升10%。閃迪（SNDK）亦大漲13%；高通（QCOM）升5%。

美5月PCE按月升0.4%低預期

另外，美國5月個人PCE物價指數按年升4.1%，符合預期；按月升0.4%，略低於預期的0.5%。至於PCE物價指數按年升3.4%，按月升0.3%，均符合預期。

Annex資產管理首席經濟策略師Brian Jacobsen指出，通脹及消費者最焦慮時期或已過去，只要汽油價格持續回落，通脹預期亦將隨之下降。