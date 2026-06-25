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友和全年少賺18% 訂單量52萬創新高 指香港零售復甦動力仍有限

股市
更新時間：22:06 2026-06-25 HKT
發佈時間：22:06 2026-06-25 HKT

友和集團（2317）截至3月底止全年純利1675萬元，按年下跌18.1%。末期息派每股0.015元，按年持平。

友和預料，香港零售市場仍受消費意欲審慎及跨境消費分流等因素影響，復甦動力仍然有限，該集團將繼續以「利潤優先」為核心，聚焦具備較佳毛利回報、營運效率及客戶價值的業務機會，穩步提升三大業務板塊的營運效益。

客單價降至1634元 審慎消費情緒所致

期內收入7.37億元，按年減少2.3%；毛利率15.9%，微增0.2個百分點。友和指，期內總商品交易額8.56億元，按年增加約1%。至於承接訂單數目約52.3萬份，增加20.8%創新高；每份訂單客單價1634元，減少16.6%，受審慎消費情緒及產品組合變化影響。截至期末，友和註冊會員約138.7萬名，增加13.3%，

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