瑞士百達籲尋求抗通脹投資 分散AI風險 看好公用事業及基建資產

市場資金追逐AI概念股，瑞士百達資產管理特色股票投資高級投資經理魏嘉利（James Wigley）表示，公司採取全球優質股息（Global Income Quality）策略，以分散風險，讓客戶在AI泡沫爆破時仍有盈利。該策略為投資一些擁有或營運有形資產的公司，其可抗通脹、穩定派息等優勢。

他解釋，美國可能只可靠印銀紙解決財赤問題，在該環境下，應尋求抗通脹的資產；其次，美國擬將工廠搬回本土國家，而在興建工廠時，或要重建基礎設施，此帶來投資機遇；最後，能源安全問題方面，歐洲國家過去依賴從俄羅斯進口能源，在俄烏和中東戰爭後，對能源需求迫切。

他指出，相比MSCI的產業配置，公司在該策略下可能超配（overweight）公用事業、能源基礎設施、交通基礎設施、房地產等產業。他續指，現時市場上約32%資金配置科技，以及約2%資金配置公用事業；而公司在該策略下分別有約3%，以及約28%。被問及亞洲市場的投資機遇，他認為泰國的一家電訊公司具吸引力，因為當地行業整合，行內只有兩家公司，市場佔有率各佔一半；另有一家中國電力公司。