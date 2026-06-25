滔搏澄清未接獲Nike終止內地經銷安排 股價周三大插14% 上季銷售跌逾10%

滔搏（611）澄清，並未接到耐克（Nike）就終止與該公司於中國內地的線上經銷安排而發出任何正式通知。滔搏周三（24日）股價曾大挫14.6%，報2.05元，見歷史新低。該股今天（25日）開市前停牌，將於翌日復牌。

滔搏指，獲悉網上揣測Nike有意自2027年1月1日起，終止滔搏於中國內地所有線上一級經銷授權。早前網上有傳Nike打算自2027年起，取消線上經銷商授權，僅保留官方旗艦店。

Nike佔滔搏總收入22%

該公司指，與Nike一直不時討論其業務合作的各個方面，包括其線上銷售安排的狀態，而截至今年2月底止財政年度，來自Nike產品線上銷售的收入貢獻，約佔滔搏總收入22%。

此外，滔搏亦公布5月底止第一季度營運表現，其零售及批發業務的總銷售金額，按年錄得10%至20%低段下跌。直營門店毛銷售面積按季减少2.9%，按年亦減少11.2%。