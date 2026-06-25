渣打下調恒指未來一年目標至25500點 最熊見21500點 倡「選股唔選市」

渣打財富方案首席投資辦公室公布最新市場展望，將恒指12個月基本目標預測由首季時的28000點至29000點，降至25500點至26500點，最差跌至21500點至22500點。

中東局勢前景仍不明確

渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，美伊繼續和平談判，霍爾木茲海峽有望或在幾星期內重新開放，但石油運輸何時恢復至正常水平，以及黎巴嫩軍事衝突何時停止等因素，仍帶來不確定性，加上美國潛在大型新股上市造成的流動性影響，及美國中期選舉將至，股市波動性加大，資金追逐AI板塊，將恒指12個月基本目標下調至25500點至26500點。

恒指基本目標25500點 樂觀望29000點

惟鄭子豐亦提醒，如果封鎖速解除，石油運輸量恢復正常，恒指有望重返先前預測的28000至29000點。相反若中東僵局持續、地緣政治風險加劇，美國加息提前，令流動性緊縮，大市或進一步跌至21500至22500點。

指數未納入AI股 成港股跑輸主因

談及港股今年以來明顯跑輸外圍股市，鄭子豐分析指出，主要原因在於環球主要央行維持高利率，促使資金在不同市場間快速輪動，年初至今已對港股構成明顯衝擊。此外，港股主要指數的成分股結構未能與時俱進，尚未納入受惠於AI資本開支的相關個股，仍滯留於傳統科技股。他指，儘管今年已有數家直接受惠AI浪潮的公司來港上市，且股價表現亮眼，但目前仍未獲納入主要指數；即便部分個股剛被納入科指，其權重也極低，對指數整體表現貢獻有限。相較之下，韓國、台灣等市場指數已更充分反映AI相關產業鏈，因此港股明顯跑輸。

建議AI個股入指數 權重需高於1%

不過，鄭子豐也強調，中長線依然看好港股，並認為當前港股仍處於「選股唔選市」的格局。他預期，只有當AI相關新股被全面、有代表性地納入全球市場關注的核心指數，且權重不再低於1%時，港股才可能出現明顯轉勢。

韓股兩大晶片股集中風險高

至於韓股方面，鄭說，對亞洲（除日本外）整體持正面看法，其中最看好台灣、香港，以及相對跑輸的印度，而韓國則持更為審慎態度。他解釋，韓國指數高度集中於兩隻AI內存晶片股，該兩隻股份周期性極強；當前不少槓桿產品掛鈎該兩隻股份，波動風險顯著；及中港兩地未來幾個月將有多家大型記憶體企業IPO，企業在資金充足下產能將得以擴張，進而壓制存儲晶片價格，這或使韓國市場面臨下行牽連風險。

料美國今年息口不變 明年上半年減息

渣打財富方案首席投資辦公室預期，美國聯儲局下次減息的時間是明年上半年。渣打固定收益和貨幣首席投資總監梁文偉表示，做出該預測主因在於美伊戰爭即將有解決方案，有望改善通脹前景；及美國就業數據雖表面穩健，但新增崗位可能多集中於世界盃帶動的餐飲旅遊等短期行業，下半年就業市場或趨緩；另外聯儲局新任主席已啟動5個專項小組，重點研究AI對美國經濟生產力的影響，若AI確能提升效率，將可抑制美國未來的結構性通脹壓力。

渣打香港投資策略主管陳正犖補充說，最新油價已跌破70美元，隨著中東局勢緩和會削弱能源價格對通脹的支撐作用，從而降低市場對聯儲局加息的預期；與此同時，美國經濟本身也存在多重隱憂，例如平均時薪增速持續放緩，製造業PMI顯示的就業分項指數收縮程度已達金融海嘯以來最嚴重水平（剔除疫情特殊時期），因此判斷聯儲局下半年有條件維持利率不變。

日圓跌穿160 增干預預期

關於匯率走勢，陳正犖指出，日圓上半年因高油價衝擊與美元強勢而表現疲弱。然而，隨著日本央行下半年仍有進一步加息的空間，加上日圓兌美元匯價跌破160大關後，官方干預的預期升溫，可望為日圓提供反彈支撐。因此，他對日圓後市並不悲觀，預估未來12個月內有機會回升至155的水平。

人民幣未來一年或升至6.7

在人民幣方面，陳正犖則認為，未來一年有望挑戰6.7關。這主要受惠多個因素，包括中國人民銀行透過中間價引導人民幣溫和升值；中國出口結構優化，高附加值產品比重提升，例如集成電路出口年增率已超過一倍；貿易順差擴大，企業結匯需求隨之增強；及在地緣政治不確定性背景下，全球資金趨向多元化配置，也為人民幣帶來額外支撐。