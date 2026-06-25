恒大物業賣盤交易談判終止 清盤人另覓買家 股價一度挫逾27%

恒大物業（6666）公布，公司獲清盤人告知，潛在賣方與潛在買方之間的談判已終止，雙方並未就潛在交易訂立任何正式或具法律約束力的買賣協議。受消息影響，恒大物業股價受壓，一度急跌27%至0.74元；暫報0.78元，續跌逾23%。

公告指出，清盤人正積極與其財務顧問持續磋商，尋求其他潛在買家，收購由中國恒大及CEG Holdings所持有的恒大物業控股權益，即有關潛在交易。

公告又指，為遵守收購守則第3.7條，公司將繼續每月刊發公告，直至刊發載有根據收購守則第3.5條作出要約的確實意向公告，或載有不擬進行要約決定的公告為止。