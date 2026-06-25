維他奶全年多賺17%增派息 聚焦「守護核心業務仍是焦點策略」

維他奶國際（345）公布，截至今年3月底止全年純利2.74億元，按年升17%。集團派末期息13.5仙，連同中期息4仙，全年共派17.5仙，按年升23%。維他奶股價績後一度飆升9%，報6.95元。

期內，收入60.61億元，按年跌3%，每股盈利26.3仙。毛利率由51.3%微跌至50%，受貿易促銷開支增加、價格下調及銷量下降影響，惟原材料成本下降等抵銷部分有關影響。

港植物奶及茶類維持領導地位

香港業務收入21.9億元，按年跌3%，受澳門及維他天地業務表現疲弱影響，但在北上消費的趨勢下，香港的植物奶及茶類產品維持領導地位。該集團指，「守護核心業務仍是焦點策略」，將於新財年首季度推出新品牌推廣活動及新產品，以推動其類別及擴大市場份額，包括大紅袍手指檸檬茶等，並拓展電商業務，同時制定計劃重塑澳門及維他天地業務。

內地業務冀復興傳統渠道增長

內地業務收入32億元，按年跌5%，受傳統渠道疲弱影響，但新渠道增長強勁，集團表示已重組銷售團隊應對市場變化。展望新財年，該集團將推動產品創新及積極進駐會員制商店、零食店等新興渠道，目標復興傳統渠道增長，維他奶及維他品牌將通過新產品推出及市場推廣活動鞏固領導地位。

至於澳洲及新西蘭業務收入創新高，錄5.7億元，按年升4%，經調整經營虧損大幅收窄48%；新加坡業務收入1.5億元，升9%，豆腐業務帶動增長並重返盈利。

該集團表示，儘管地緣政治及宏觀經濟不確定性持續，但對自身基本因素及長遠定位充滿信心，將繼續致力為股東及持份者創造可持續增長價值。

另外，維他奶期內錄得出售上海廠房收益1.51億元，集團去年12月與上海松江區政府簽訂協議，將上海廠房土地及建築物納入「城中村改造項目」，總代價約1.76億元，扣除成本後錄得淨收益。

