維他奶全年多賺17%增派息 暫無計劃加價 CEO：香港消費環境仍然具活力

維他奶（345）截至今年3月底止全年純利2.74億元，按年升17%。集團派末期息13.5仙，連同中期息4仙，全年共派17.5仙，按年升23%。維他奶股價績後一度飆升9%，報6.95元。維他奶行政總裁陸博濤指，現階段無計劃加價，相信品牌定價在市場上處於合理水平。

陸博濤認為，本港出現北上消費現象，應從兩方面看，既有消費北移，也有旅客來港消費，認為香港本地消費環境仍然具活力，在即飲、便利店等特定渠道表現良好。他又稱，本港業務的維他天地表現疲弱，主要受去年學校假期日數較多，例如颱風假影響，加上部分場地合約結束，令業務受壓，惟目前已恢復增長。

維他奶行政總裁陸博濤（右二）指，現階段無計劃加價，相信品牌定價在市場上處於合理水平。

內地傳統渠道轉向茶飲店 已重組銷售團隊

中國內地業務方面，陸博濤指出，消費者消費模式正發生轉變，傳統零售渠道消費正在減少，消費者轉向茶飲店、咖啡店等餐飲渠道，以及零食連鎖店、會員制商店和電商等新興渠道。他稱，該集團已重組內地銷售管理團隊，加強在新渠道的執行力，同時繼續鞏固傳統渠道的市場份額。

與油價相關原料雙位數升幅 已鎖定部分價格

維他奶首席財務總監吳茵虹表示，受中東局勢影響，原材料成本壓力上升，該集團已鎖定部分價格，惟與油價相關的原材料錄得雙位數升幅，正透過與供應商溝通及鎖定長期合約應對。她形容，本財年是「充滿變化的一年」，面對市場競爭環境激烈及地緣政治不明朗，將專注推進營運模式演變及提升組織架構能力，為未來實現持續增長作好準備。

期內，收入60.61億元，按年跌3%，每股盈利26.3仙。毛利率由51.3%微跌至50%，受貿易促銷開支增加、價格下調及銷量下降影響，惟原材料成本下降等抵銷部分有關影響。

港植物奶及茶類維持領導地位

香港業務收入21.9億元，按年跌3%，受澳門及維他天地業務表現疲弱影響，但在北上消費的趨勢下，香港的植物奶及茶類產品維持領導地位。內地業務收入32億元，按年跌5%，受傳統渠道疲弱影響，但新渠道增長強勁，集團表示已重組銷售團隊應對市場變化。

至於澳洲及新西蘭業務收入創新高，錄5.7億元，按年升4%，經調整經營虧損大幅收窄48%；新加坡業務收入1.5億元，升9%，豆腐業務帶動增長並重返盈利。

另外，維他奶期內錄得出售上海廠房收益1.51億元，集團去年12月與上海松江區政府簽訂協議，將上海廠房土地及建築物納入「城中村改造項目」，總代價約1.76億元，扣除成本後錄得淨收益。