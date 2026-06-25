SK海力士赴美上市刺激股價升13% 倘估值追上美光 分析料再升三成

南韓記憶體股SK海力士擬赴美上市集資最高約295億美元，加上美光科技（MU）周三美股盤後公佈業績遠勝預期，帶動AI及存儲相關股造好，其中SK海力士（韓：000660）股價逼近300萬韓元，最高曾見2,987,000韓元，收市報2,917,000韓元，升逾13%；在港上市的南方兩倍做多海力士（7709）則收報182.4元，升18.44%。據外媒引述Eugene Asset Management投資總監Ha SeokKeun指出，假設美光維持目前估值，SK海力士將具有明顯重估空間，基本預測是韓國上市股份可再升約30%，ADR則可能有約45%上升空間。

集資規模最高295億美元

據外媒報道，SK海力士擬透過納斯達克上市發行1,779萬股ADR，集資規模最高45.45萬億韓元（約295億美元），將主要用於擴充產能，以及採購極紫外光（EUV）微影設備，以強化先進製程布局。公司預期7月10日開始交易，但上市進程仍可能視市場狀況調整。

根據擬議的發行規模計算，SK海力士的ADR發行將躋身有史以來規模最大的首次股票發行前三名，具體排名取決於匯率因素，但據彭博彙編數據顯示，此次發行規模可與沙特阿美於2019年集資294億美元的IPO相比。

焦點或從需求轉向執行能力

財富管理公司Fibonacci Asset Management Global行政總裁Jung In Yun表示，未來關注焦點將從需求轉向執行能力，尤其是SK海力士能否順利擴充高頻寬記憶體（HBM）產能，以及達成在美國設定的積極生產目標。他又指，「ADR與普通股之間可能出現部分套利交易，但這應視為提升市場流動性與價格形成效率的正面發展，而非造成股東權益稀釋的因素」。

美國機構及散戶更容易投資

另一方面，除了Eugene Asset Management看好SK海力士具重估空間外，Jupiter Asset Management同樣預計，若SK海力士2027年預測市盈率追上美光，韓股可再升約30%。該行投資經理Sam Konrad指出，ADR可讓美國機構及散戶更容易投資韓國記憶體產業。由於未來數年記憶體需求可能持續高於供應，SK海力士估值至少應與美光看齊。

滙豐大幅上調目標價38%

滙豐分析師周四亦將SK海力士韓股目標價上調38%，理由是全球投資者更容易接觸到該公司，從而提高其估值。 該行指出，過去13年美光估值平均較SK海力士高出35%，主要由於美光較容易獲美國投資者買入、股東回報政策較吸引，以及盈利基數較小，從而帶來更強勁的升幅。滙豐對SK海力士潛在ADR上市持正面看法，並在原有2.8倍市帳率估值基礎上加入20%溢價。

或重新定位為AI基礎設施公司

Reed Capital投資總監Gerald Gan認為，另一個估值催化劑，是投資者可能逐漸把SK海力士由周期性記憶體生產商，重新定位為具戰略價值的AI基礎設施公司。他對SK海力士的估值重估更為樂觀，預計潛在上升空間可達60%至70%。

今次上市亦被視為對「韓國折讓」的重要考驗。SK海力士和美光科技都處於相同的記憶體晶片週期中，但這家韓國巨頭的股價一直低於美光科技。若SK海力士在美國上市後估值成功向美光靠攏，不但可提升其自身市值，也可能成為其他韓國企業赴美發行ADR的參考案例。

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