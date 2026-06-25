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SK海力士股價逼近300萬韓元 在港上市ETF升逾兩成 分析：赴美發ADR助提升估值

股市
更新時間：14:02 2026-06-25 HKT
發佈時間：14:02 2026-06-25 HKT

南韓記憶體股SK海力士擬赴美上市集資最高約295億美元，加上美光科技（MU）周三美股盤後公佈業績遠勝預期，帶動AI及存儲相關股造好，其中SK海力士（韓：000660）股價逼近300萬韓元，最高曾見2,987,000韓元，暫報2,947,000韓元，升逾14%；在港上市的南方兩倍做多海力士（7709）更升約22%。有分析師認為，SK海力士赴美上市有助通過產能擴張和擴大外資准入來提升公司估值。

集資規模最高295億美元

據外媒報道，SK海力士擬透過納斯達克上市發行1,779萬股ADR，集資規模最高45.45萬億韓元（約295億美元），將主要用於擴充產能，以及採購極紫外光（EUV）微影設備，以強化先進製程布局。公司預期7月10日開始交易，但上市進程仍可能視市場狀況調整。

根據擬議的發行規模計算，SK海力士的ADR發行將躋身有史以來規模最大的首次股票發行前三名，具體排名取決於匯率因素，但據彭博彙編數據顯示，此次發行規模可與沙特阿美於2019年集資294億美元的IPO相比。

焦點或從需求轉向執行能力

財富管理公司Fibonacci Asset Management Global行政總裁Jung In Yun表示，未來關注焦點將從需求轉向執行能力，尤其是SK海力士能否順利擴充高頻寬記憶體（HBM）產能，以及達成在美國設定的積極生產目標。他又指，「ADR與普通股之間可能出現部分套利交易，但這應視為提升市場流動性與價格形成效率的正面發展，而非造成股東權益稀釋的因素」。

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