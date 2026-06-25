港股本月重要支持22900至23000｜古天后

6月25日，大致多雲，部份時間有陽光，有幾陣驟雨。隨着更多運油輪駛過霍爾木茲海峽，紐約期油自3月初以來首次跌穿每桶70美元，加上美國債息向下，美股道指周三早段上升，但標指與納指則先升後跌；不過現貨金價自去年11月以來首度失守4000美元關口。美市收市，道指收市仍升182點或0.35%，報51848；標指跌7點或0.1%，報7358；納指跌110點或0.43%，報25476。

重磅股中，Alphabet晉身道指成份股，股價一度彈逾2%，收市轉跌0.2%；亞馬遜回吐超過2%；SpaceX又跌3.5%，收市仍跌1.1%。高通將於2028年中，推出專為人工智能（AI）設計的數據中心中央處理器（CPU），但股價跌3.3%。市場注視記憶晶片巨擘美光科技（Micron）收市後公布的業績，股價一度炒高3%，收市倒跌0.4%，不過盤後公布業績，又再重上1200樓上，盤中曾回調至20日線附近，強勢股到20日線附近，守到就係再博上車嘅機會，只要擺好止蝕，可以博一博。

人工智能（AI）晶片商Cerebras公布上市後首份業績，上季虧損1400萬美元，今年收入預測亦遜色，股價急跌19.5%。雪佛龍跌2.6%，為跌幅最大道指成份股；家得寶（Home Depot）升5.7%，為升幅最大道指成份股。

摩根大通相信美股正朝向「藍天」（Blue Sky）情景，主要因為盈利較預期強勁，以及美國與伊朗達成潛在和平協議，因此標指今年底目標從7600點，調升至7800點，即較周二收市有近6%上升空間。美國10年期債息一度滑落9.2個基點，報4.396厘，對息口較敏感的2年期債息降6.3個基點至4.137厘。美滙指數曾揚0.39%，報101.8，彭博美元現貨指數升0.38%，創7個月新高；日圓跌0.17%，低見161.85兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣一度挫6.4%，報59029美元，失守6萬美元。

美元強勢，現貨金價最多下滑3.7%，跌至3959.02美元。麥格理最新預測金價今年第三季見4450美元，較原先估算低3.3%，第四季估計為4300美元，亦較之前預算低2.3%，理由係中東衝突結束，削弱黃金的避險需求，同時面對加息前景及美元轉強。

恒指倘企穩23400 有望反彈

港股終止五連跌，恒指高開84點後，大部份時間喺23400水平徘徊，午後最多升229點，見23565，收市升幅收窄至75點，報23412。至夜期時段，市場等待美光盤後公布業績，夜期及ADR偏軟，回落至23300水不。不過美光業績公布後，股價急升，帶動納指期貨回升，日韓股市做好，黑期亦隨之重上23400水平，料今早港股有望借勢反彈。港股目前處於100周線附近約23400水平，低位約23200不容再失，否則有機會進一步向一考驗22900-23000，即由2024年低位14794升至今年1月高位28056回調黃金比回調0.382即22989。

相反，如大市於23400有支持，則有望反彈，首個阻力為5日線約23750，下一阻力為10日線約24150，至於5周線24440，亦接近下降軌通道頂部，過得到呢一關，就要睇條20MA 24675企唔企得返，企唔返條20日線，港股都仲未脫離危險期。

至於仲有冇本事彈高啲，就真係要睇啲均線排列有冇改善，以目前走勢睇，港股仍然係只有反彈，但處於一浪低一浪嘅下跌走勢之中。

古天后