Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高通料數據中心業務創150億美元收入 微軟及Meta成客戶 盤後飆漲13%

股市
更新時間：11:35 2026-06-25 HKT
發佈時間：11:35 2026-06-25 HKT

高通（Qualcomm，QCOM）宣佈微軟及Meta將成為其新客戶，同時表示隨着其業務從核心智能手機晶片領域拓展到其他領域，預期數據中心業務到2029年將創造150億美元收入。消息令高通周三股價盤後上漲12.95%，收報222.97美元；而為高通許多晶片提供基層技術的Arm（ARM），盤後股價亦升逾7%，收報384.75美元。

2029年晶片收入有望翻倍

據路透報道，高通財務總監Akash Palkhiwala在投資者推介會上表示，數據中心業務將在2027財年帶來50億美元收入，其中10億美元來自新的客製化晶片客戶。

Palkhiwala預計，到2029年，來自智能手機核心業務以外的晶片收入將達400億美元，高於先前預估的220億美元，屆時手機業務將僅佔晶片收入的三分之一，「將真正實現多元化」。美國銀行分析師曾預期，高通在2027至2028財年間，來自數據中心業務的收入約在每年20億至50億美元之間，規模相對溫和。

另一方面，高通表示微軟及Meta將使用其新型AI晶片，並為另外兩家未具名的「超大規模資料中心」製造客製化晶片。其中微軟將導入一款名為「高頻寬運算」（High Bandwidth Compute）的晶片產品，該晶片採用與智能手機與筆記本電腦相同的高成本效益記憶體 ，而Meta將使用其專為AI數據中心設計的新型CPU「Dragonfly C1000」。

美銀警告AI市場競爭激烈

不過，美國銀行分析師週二在一份客戶報告警告，高通如今正重新進入一個快速增長但競爭異常激烈的AI市場，競爭對手包括英偉達（NVDA）等大型現有企業及新興企業Cerebras（CBRS），同時亦要與其他客製化晶片競爭，包括亞馬遜（AMZN）的Graviton和谷歌（GOOGL）的Axion。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-24 10:43 HKT
5歲男童患兒童癌王 硬淨港媽剖白「預咗1年半打大佬」寄語家長勿輕視持續肚痛/流鼻血/發燒｜健康專訪
5歲男童患兒童癌王 硬淨港媽剖白「預咗1年半打大佬」寄語家長勿輕視持續肚痛/流鼻血/發燒｜健康專訪
醫生教室
2026-06-22 21:00 HKT
港鐵「背囊黨」繁忙時間頂心杉惹公審 港男爆粗怒轟自私精：「除低幾個站好X難？」｜Juicy叮
港鐵「背囊黨」繁忙時間頂心杉惹公審 港男爆粗怒轟自私精：「除低幾個站好X難？」｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
Save Lily｜非常父母稱Lily未有遣返安排 瑞典擬將撫養權轉移至當地夫婦
Save Lily｜非常父母稱Lily未有遣返安排 瑞典擬將撫養權轉移至當地夫婦
突發
2小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
20小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
20小時前
$50歎足一斤醬香雞！$10起加配滷水鴨舌/葡撻/糖水 連鎖快餐店外賣加餸優惠
$50歎足一斤醬香雞！$10起加配滷水鴨舌/葡撻/糖水 連鎖快餐店外賣加餸優惠
飲食
18小時前
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
懷疑手機Google偷聽？簡單3步設定防竊聽保私隱 Android / iOS都適用
生活百科
22小時前
北上注意！ 廣東爆發手足口病疫情、深圳淪重災區 酒精對腸病毒71型無效？
北上注意｜廣東爆發手足口病疫情、深圳淪重災區 酒精搓手液對腸病毒71型無效？
醫生教室
19小時前
Save Lily｜社署建議Danny續留收容所 列5潛在風險 父母冀准接回家並接受監察
Save Lily｜社署建議Danny續留收容所 列5潛在風險 父母冀准接回家並接受監察
突發
1小時前