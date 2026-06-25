高通料數據中心業務創150億美元收入 微軟及Meta成客戶 盤後飆漲13%

高通（Qualcomm，QCOM）宣佈微軟及Meta將成為其新客戶，同時表示隨着其業務從核心智能手機晶片領域拓展到其他領域，預期數據中心業務到2029年將創造150億美元收入。消息令高通周三股價盤後上漲12.95%，收報222.97美元；而為高通許多晶片提供基層技術的Arm（ARM），盤後股價亦升逾7%，收報384.75美元。

2029年晶片收入有望翻倍

據路透報道，高通財務總監Akash Palkhiwala在投資者推介會上表示，數據中心業務將在2027財年帶來50億美元收入，其中10億美元來自新的客製化晶片客戶。

Palkhiwala預計，到2029年，來自智能手機核心業務以外的晶片收入將達400億美元，高於先前預估的220億美元，屆時手機業務將僅佔晶片收入的三分之一，「將真正實現多元化」。美國銀行分析師曾預期，高通在2027至2028財年間，來自數據中心業務的收入約在每年20億至50億美元之間，規模相對溫和。

另一方面，高通表示微軟及Meta將使用其新型AI晶片，並為另外兩家未具名的「超大規模資料中心」製造客製化晶片。其中微軟將導入一款名為「高頻寬運算」（High Bandwidth Compute）的晶片產品，該晶片採用與智能手機與筆記本電腦相同的高成本效益記憶體 ，而Meta將使用其專為AI數據中心設計的新型CPU「Dragonfly C1000」。

美銀警告AI市場競爭激烈

不過，美國銀行分析師週二在一份客戶報告警告，高通如今正重新進入一個快速增長但競爭異常激烈的AI市場，競爭對手包括英偉達（NVDA）等大型現有企業及新興企業Cerebras（CBRS），同時亦要與其他客製化晶片競爭，包括亞馬遜（AMZN）的Graviton和谷歌（GOOGL）的Axion。