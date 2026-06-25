攜程首季少賺42% 預告今季收入放緩 股價一度跌近9%

攜程集團（9961）今早公佈截至3月底止首季業績，淨利潤錄25億元（人民幣，下同），按年跌41.6%，基本每股收益3.85元；收入錄162.08億元，按年升17.2%，主要得益於旅遊需求的韌性。不過，公司預計第二季收入將按年增長將放緩至約3%至8%；受消息影響，攜程股價今早一度跌近9%至322.6元；暫報329.6元，續跌6.8%。

期內，攜程各類業務收入中，住宿預訂收入65.1億元，按年升17.5%：交通票務收入60.5億元，按年升11.7%；旅遊度假收入11.3億元，按年升19.3%；商旅管理收入6.9億，按年升20.4%；其他收入18.28億元，按年升35.3%。

首季國際業務增長強勁

公司表示，首季國際各業務板塊增長強勁，其中國際平台預訂按年增長約65%，入境遊預訂亦按年增長約90%。

受累高能源價格和地緣政治影響

展望第二季，公司預計淨營業收入將按年增長約3%至8%，與第一季度相比，增長速度將顯著放緩，並對當季度的利潤率及盈利表現產生相應影響。公司表示，這一結果主要受到高能源價格和地緣政治波動等宏觀不利因素的直接與間接影響：同時，公司亦就行業標準與合規框架的最新變化，主動進行了相應的運營調整。