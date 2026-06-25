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新舊科技股天與地 恒指低開23點 阿里跌逾2% 智譜漲7% ｜港股開市

股市
更新時間：09:28 2026-06-25 HKT
發佈時間：09:28 2026-06-25 HKT

美國加息預期持續，美滙指數高企，周三曾高見101.8水平，今早輕微回落，暫報101.56水平；美股三大指數個別發展，道指升182點或0.35%，報51848點；標指跌7點或0.1%，報7358點；納指則跌110點或0.43%，報25476點。

美光績優 帶動AI投資氣氛

不過，美光科技（MU）盤後公佈上季業績強勁，收入按年升346%至414.56億美元，按季亦升74%；經調整純利按年升1223%至288.57億美元，按季亦升106%，兩者均勝市場預期。該股盤後大升近16%，報1,213.96美元，有望刺激AI投資氣氛轉好。

亞太區股市方面，日股暫升近2.8%至71100點，韓股更升逾4.3%至8838點。不過，港股恒指今早仍低開23點，報23388點。藍籌股中，舜宇（2382）及聯想（992）開市表現最佳，分別升5.5%及5%。

相反，重磅科技股受壓，阿里巴巴（9988）證實起訴美國政府，開市跌逾2%；騰訊（700）跌0.05%；美團（3690）跌0.6%；小米（1810）跌1%，京東（9618）則跌0.7%。

焦點AI股繼續有炒作，大模型雙雄MINIMAX（100）升4.2%、智譜（2513）更升7%；存儲概念股中，瀾起科技（6809）升7.2%；兆易創新（3986）升5.9%；PCB概念股建滔集團（148）升5.3%、建滔積層板（1888）亦升4.5%。

金價向下 紫金黃金跌逾3%

金價下跌，黃金相關股亦見下挫，紫金黃金（2259）跌3.4%；同系紫金（2899）跌3.3%；招金（1818）亦跌3%。

嗶哩嗶哩擬回購最多3億美元股份

個股消息中，嗶哩嗶哩（9626）擬未來24個月內回購不超過3億美元的股份；該股開市報130元，升3%。

北水動向方面，昨日淨買入港股157.51億元，盈富基金（2800）、建滔集團（148）及建滔積層板（1888）分別獲淨買入61.75億元、28.16億元及20.63億元；而阿里巴巴（9988）、華虹宏力（1347）分別遭淨賣出9.48億元及6.86億元。   

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