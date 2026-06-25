恒指曾穿兩萬三 收跌335點 阿里瀉4% 舜宇攜程雙位數下滑 專家籲不宜撈底｜港股收市

環球市場對AI憂慮紓緩，迎來強勢反彈，惟港股獨憔悴，恒指一度跌穿23000大關，收市報23076點，大跌335點，續見逾一年低位。大市成交3257億元；北水亦沽貨，轉淨流出88.7億元。

北水轉流出89億

恒指低開24點已見高位，全日走勢反覆偏淡，午後最多跌434點，低見22978點，收報23076點，跌335點。國指報7608點，跌156點。科指報4405點，跌73點或1.6%。

ATMX拖累恒指134點

重磅科網股繼續遭拋售，阿里巴巴（9988）遭美國AI公司Anthropic指控，違規取用其旗下Claude人工智能模型，促請特朗普政府採取行動。阿里股價勁跌4.4%報95元，見1年4個月新低。小米（1810）插2.9%報22.3元；美團（3690）跌2.4%報66.1元；騰訊（700）挫1.7%報421.4元。四股合共拖累恒指134點跌幅。

兆易創新飆12% 晉身「金牛股」

美國大型存儲公司美光科技（MU）業績及指引均超預期，重新提振市場對AI的樂觀前景。港股AI概念股再度落鑊，晶片股壁仞科技（6082）急升13.3%收報68元；兆易創新（3986）漲12.3%報1108元，晉身「金牛股」；建滔積層板（1888）升11.4%報104.2元，三股齊創新高。建滔集團（148）亦升1.5%報128.7元。「大模型雙雄」個別發展，智譜（2513）升8.1%報2350元；MiniMax（100）跌4.4%報456.6元。

兩隻藍籌股錄雙位數跌幅，舜宇（2382）挫11.7%報67元，是表現最差藍籌股；攜程（9961）績後急瀉10.9%報315元。中國銀行（3988）大跌5.3%收報4.99元，該行被國家審計署發現利用員工「湊人頭」，將私募基金包裝成公募基金產品，藉此逃避稅款高達23.67億元人民幣。中行回應指，誠懇接受審計監督，已全面啟動整改。

梁杰文：恒指唔會無底深潭 料二萬二有支持

宏高證券投資經理梁杰文表示，港股再次出現「跟跌不跟升」的情況，或與資金沽出傳統股份換入當炒的AI股有關，相信大市會持續弱勢一段時間，暫時不宜撈底，但強調「港股唔係一潭死水、恒指唔會無底深潭」，相信跌至22000點水平時，不少傳統股獲長線資金趁低吸納。

梁杰文提及，近期內地監管機構不斷收緊資本外流，削弱了港股部分主力資金，影響較為深遠，相信仍有待未來出現正面政策訊號，才能釋慮。

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外圍股市向好下，港股恒指今早仍低開23點，其後跌幅更持續擴大，最多跌408點，低見23004點，一度逼近23000點關口，半日報23090點，跌321點或1.37%，半日成交1,743億元；科指中午報4404點，跌74點或1.66%。

藍籌股中，創科實業（0669）逆市升5.85%，報128.4元，為表現最好藍籌；舜宇光學科技（2382）則成表現最差藍籌，大跌10.34%；攜程（9961）緊隨其後，績後急跌10.29%，中午報317.2元。

嗶哩嗶哩回購 逆市升近3%

大型科網股普遍受壓。阿里巴巴（9988）半日跌4.23%；百度（9888）跌3.55%；小米集團（1810）跌3.57%；京東集團（9618）跌2.62%；美團（3690）跌1.62%；騰訊控股（700）跌1.26%。

相較之下，嗶哩嗶哩（9626）逆市升2.93%，主要受惠於公司推出3億美元股票回購計劃，並獲大摩發表報告看好其未來30天股價絕對值上升。

美光績優 利好記憶體概念股

板塊方面，受美光（Micron）強勁業績帶動，港股記憶體概念股集體走強。兆易創新（3986）曾升逾13%，股價創歷史新高，中午收報105.6元，升7.05%；；瀾起科技（6809）亦升4.09%。 ETF方面，南方兩倍做多海力士（7709）飆升16%；南方兩倍做多三星電子（7747）升9.72%。

另外，金價近期受美元回升及美國加息預期升溫拖累，一度失守每盎司4,000美元，黃金相關股份跟隨受壓，紫金礦業（2899）半日跌5.77%，報27.74元。

中行遭審計署通報 股價跌近半成

個股方面，中國銀行（3988）半日跌4.74%，報5.02元。消息面上，中行被指逃避繳納稅項近24億元人民幣，遭到審計署通報。

半導體次新股天數智芯（9903）則逆市造好，受惠於AI算力供需旺盛及GPU國產化率提升，該股盤中最高升8.5%，報8.55元，再創上市以來新高。

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美國加息預期持續，美滙指數高企，周三曾高見101.8水平，今早輕微回落，暫報101.56水平；美股三大指數個別發展，道指升182點或0.35%，報51848點；標指跌7點或0.1%，報7358點；納指則跌110點或0.43%，報25476點。

美光績優 帶動AI投資氣氛

不過，美光科技（MU）盤後公佈上季業績強勁，收入按年升346%至414.56億美元，按季亦升74%；經調整純利按年升1223%至288.57億美元，按季亦升106%，兩者均勝市場預期。該股盤後大升近16%，報1,213.96美元，有望刺激AI投資氣氛轉好。

亞太區股市方面，日股暫升近2.8%至71100點，韓股更升逾4.3%至8838點。不過，港股恒指今早仍低開23點，報23388點。藍籌股中，舜宇（2382）及聯想（992）開市表現最佳，分別升5.5%及5%。

相反，重磅科技股受壓，阿里巴巴（9988）證實起訴美國政府，開市跌逾2%；騰訊（700）跌0.05%；美團（3690）跌0.6%；小米（1810）跌1%，京東（9618）則跌0.7%。

焦點AI股繼續有炒作，大模型雙雄MINIMAX（100）升4.2%、智譜（2513）更升7%；存儲概念股中，瀾起科技（6809）升7.2%；兆易創新（3986）升5.9%；PCB概念股建滔集團（148）升5.3%、建滔積層板（1888）亦升4.5%。

金價向下 紫金黃金跌逾3%

金價下跌，黃金相關股亦見下挫，紫金黃金（2259）跌3.4%；同系紫金（2899）跌3.3%；招金（1818）亦跌3%。

嗶哩嗶哩擬回購最多3億美元股份

個股消息中，嗶哩嗶哩（9626）擬未來24個月內回購不超過3億美元的股份；該股開市報130元，升3%。

北水動向方面，昨日淨買入港股157.51億元，盈富基金（2800）、建滔集團（148）及建滔積層板（1888）分別獲淨買入61.75億元、28.16億元及20.63億元；而阿里巴巴（9988）、華虹宏力（1347）分別遭淨賣出9.48億元及6.86億元。