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美股輕微反彈 美光績前受壓 金價曾跌穿4000大關 專家憂買方「倉位耗盡」

股市
更新時間：22:06 2026-06-24 HKT
發佈時間：21:31 2026-06-24 HKT

美股出現反彈，道指早段升逾100點。至於國際油金繼續受壓，現貨金價一度跌穿4000大關。

道指報51173點，升107點；標指報7381點，升16點；25616點，升29點或0.1%。

特朗普：伊朗稱不收通行費 油價跌穿70關

美國總統特朗普表示，伊朗已告知，不會向通過霍爾木茲海峽的船隻收取通行費、保險費或其他費用。油價下滑，紐約期油報每桶69.84美元，跌4.6%。另外，高息預期下，現貨金一度低見每盎司3964美元，大跌3.5%。

美光科技（MU）收市後公布業績，績前一度升2%，最新轉跌逾1%。市場預計其上季每股盈利達20.57美元，按年增近10倍。

明星股稍造好，亞馬遜（AMZN）及Google母企Alphabet（GOOG）升逾1%。SpaceX（SPCX）則跌約2%。

專家：有AI公司打減價戰

摩根士丹利財富管理市場研究和策略主管Dan Skelly指出，市場或出現「技術性倉位耗盡」，在買方承接力不足下股市出現下滑，同時亦發現基本面風險，包括留意到有大模型公司展開價格戰，微軟亦著眼發展低成本模型。

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