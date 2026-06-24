耀才全年多賺8% 客戶破61萬 螞蟻收購後增設技術研發團隊

耀才證券（1428）公布，截至今年3月底止全年純利6.7億元，按年升8.5%，不派末期息。

期內收入10.08億元，按年升3.7%。當中證券經紀佣金收入4.69億元，按年升29.2%，受惠港股成交活躍，新上市企業數量及集資額亦顯著上升。孖展融資利息收入3.22億元，按年跌5.1%，因香港銀行同業拆息利率下跌影響，惟日均孖展借貸達62億元，升25.8%。

截至期末，客戶戶口總數61.19萬個，淨增約2.5萬個或4.2%；客戶資產約845億元，按年升31.6%。

螞蟻入主：傳承耀才企業文化

耀才今年3月正或獲螞蟻科技集團入主，持股50.63%。耀才表示，「繼續傳承耀才證券多年來的企業文化及良好聲譽 」，並通過科技與合規雙引擎驅動，推動業務持續升級及客戶規模穩步增長，包括增設技術研發團隊，推進信息技術系統升級，以提升營運效率及客戶體驗。

螞蟻集團去年4月以每股3.28元、總價28.14億元向創辦人葉茂林購入耀才50.55%股權。耀才今年3月獲納入港股通名單，復牌後股價一度暴漲逾80%。