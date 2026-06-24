DWS指AI未見泡沫爆破跡象 半導體需求結構性強 看好韓台供應鏈

資產管理公司DWS發布下半年投資展望，DWS亞太區首席投資總監吳雙榮認為，目前未見泡沫爆破跡象，大型科技企業資產負債表健康、槓桿未見過度擴張，盈利繼續支持股價。她指，AI硬件及半導體需求結構性強勁，存儲行業的NAND及DRAM市場正由周期性轉向結構性增長，長期合約增加盈利可見度，看好韓國及台灣的AI硬件供應鏈。

中國GDP增長料4.7%

DWS對中國市場持「中性」看法 ，吳雙榮表示，今年中國GDP增長預測為4.7%、明年為約4.4%，出口仍是主要增長引擎，消費及零售數據仍然疲弱，認為中國的消費仍未完全復甦。她又指，如將房託基金（REITs）納入互聯互通，將對香港市場有利，因香港REITs收益率遠高於大部分中國REITs，估值具支持。

美國或不加息 明年5月前減息2次

美股方面，吳雙榮指出，標普500指數目標價8200點，對應23.5倍市盈率，估值處於歷史偏高水平，但盈利增長持續支持高估值。吳雙榮又預計，美國在明年5月前會減息2次，聯邦基金利率目標範圍料降至介乎3%至3.25%。

歐洲方面，DWS認為德國財政刺激措施將支持經濟，國防開支及基礎建設支出未來數年大幅增加，工業訂單已見回升趨勢，但工業生產需時反映。該行指，歐元區出口面臨中國競爭壓力，但國內需求及財政刺激可部分抵銷影響；歐洲市場正經歷結構性轉變，偏好公用事業、金融及半導體等板塊。