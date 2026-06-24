安永料香港今年IPO排名第二 集資額維持3200億元 SpaceX助納斯達克重奪第一

安永報告指，內地和香港新股宗數合計佔全球的33%，合計集資額佔全球的22%，其中港交所分別貢獻全球IPO宗數及集資額的17%及14%，以2098億元集資額排名第二。安永香港資本市場服務發言人賴耘峯表示，對下半年香港新股市場走勢樂觀，維持香港新股全年集資總額目標3200億元不變，而年內仍有多隻大型人工智能新股在美國集資，相信全年計港交所集資額可穩守全球第二。

全年港股解禁萬億元 沽壓有限

賴耘峯指，根據招股書計算，2026年全年解禁規模預計破萬億元，主要集中在下半年，但由於近期IPO回暖以及估值中樞企穩，市場已對解禁節奏有充分的預期消化，相信拋售壓力有限。

報告指出，期內全球IPO市場整體強勢復甦，由納斯達克交易所主導，受SpaceX及多家人工智能（AI）概念股帶動，全球十大集資額新股當中，5宗來自納斯達克交易所，預計上半年全球共有504家企業上市，集資額1921億美元，IPO宗數和集資額分別下跌8%和上升208%。

香港IPO上半年集資 超過去4年同期總和

安永指，本港單是今年上半年的集資規模，已超過過去4年同期總和，形容本港新股市場處於強勢復甦及加速階段，截至6月23日，今年交表申請上市的企業中，有121家A股公司計劃來港上市。

對於企業來港上市，賴耘峯指出三大優勢，港股流動性充足、集資能力領先多數本土市場、對全球國際基金吸引力更強，不少企業集資用於海外業務擴張。

工業及科技IPO佔七成

該行又指，工業及科技行業IPO合共佔整體宗數的65%和集資額的74%，當中主要涉及與AI大模型以及半導體晶片相關的「硬科技」細分領域，十大IPO中的8宗也是來自工業或科技行業，而生物科技行業中循18A章上市的企業有11家，行業持續保持活躍。

科企專線縮短上市時間

賴耘峯表示，「科企專線」進一步便利特專科技公司及生物科技公司申請上市，縮短籌備時間，減低合規成本，提升了融資效率，為人工智能、半導體、軟件服務等科技企業提供了快速上市通道。

安永香港科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝指，當前全球地緣政治不確定性增加，資金更傾向於流向政治局勢相對穩定、具備高確定性的市場，這些投資者在IPO市場中發揮著積極作用，包括在多隻新股發行中擔任基石投資者，他們的參與反映其對中國硬資產的信心日益增強。