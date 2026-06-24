東亞再下調今年恒指目標至27100點人行有減息降準空間

東亞銀行發表2026年下半年經濟及市場展望，預測今年中國內地及香港經濟將分別增長4.6%及3.8%，並對恒生指數全年目標從4月的29000點，大幅下調至27100點。該行預料美國聯儲局年內有機會加息一次，但強調此舉不代表新一輪緊縮周期的開始。

下調恒指盈利一成 估值已吸引

東亞銀行首席投資策略師彭偉偉表示，受累於內地互聯網及消費板塊需求減弱，恒指企業盈利預期今年以來遭下調約10%，故將恒生指數的全年目標下調至27100點，潛在升幅15.8%。但他指出，目前恒指市盈率約10.2倍，低於過去10年平均水平，估值仍具吸引力，而若下半年消費回升及中國經濟復甦，港股仍然有機會出現階段性反彈。

至於板塊部署上，該行看好AI算力與網絡基建、人形機械人、高端工業設備及內地券商。彭偉偉預期，在AI晶片國產替代及出口復甦帶動下，「硬科技」與工業板塊表現將持續跑贏消費板塊，因此中國A股的盈利展望將優於H股。

與港股相反，東亞料美股受AI智能體廣泛應用帶動，企業盈利今年累計上調約10%。東亞銀行將標指目標由7090點，上調至7870點，潛在升幅6.9%，對應市盈率23倍。彭偉偉指出，AI投資重點已由過去單一的GPU（圖形處理器）擴展至CPU（中央處理器）、晶圓代工及設備、網絡傳輸設備、電力設備及雲服務商等五大方向。

美國料年內加息一次非緊縮周期

對於息口，東亞銀行首席經濟師卓亮指出，美國聯儲局態度轉鷹，預計有機會於年內加息一次0.25厘，但這僅維持「Higher for longer（長期高息）」格局，不會演變為新加息周期。他指，受中東局勢帶動能源價格上升影響，美國5月份整體消費價格指數（CPI）按年升幅達4.2%，為2023年4月以來高位，不過扣除能源及食品後的核心CPI升幅僅為2.9%，反映通脹壓力主要集中於能源及食品，預計屬短期現象。

P息料不變 HIBOR或波動

至於本港息口方面，卓亮認為由於本港過去未有完全跟隨美國加息，加上銀行體系流動性充裕，預料最優惠利率（P）今年將維持不變。但與樓按相關的一個月銀行同業拆息（HIBOR）波動較大，他預計下半年將受加息預期影響，在2.5厘至3.5厘區間徘徊。

東亞：中國經濟仍有望達到5%增長

宏觀經濟方面，卓亮表示，內地次季經濟增長雖有所放緩且復甦步伐不全面，但預期全年仍有望達到4.5%至5%的增長目標。他預期人民銀行年內仍有減息及降準空間，料可能減息10個基點，並下調存款準備金率25至50個基點，以支持經濟動能。

卓亮又指出，本港經濟復甦基礎進一步鞏固，在人工智能相關產品需求帶動下，出口將保持強勁；私人消費連續四季上升及訪港旅客顯著回升，亦支持零售業持續復甦。此外私人住宅市場在息口大致穩定及租務需求強勁下亦顯著回暖。

