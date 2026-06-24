Google母企Alphabet獲納入道指 下周一開盤前生效 Verizon被剔出

標普全球（S&P Global）指數公司公布，Google母企Alphabet（GOOGL）將於今年6月29日（周一）開盤前將代Verizon（VZ）成為道指成分股，而霍尼韋爾（HON）預計於6月29日完成分拆霍尼韋爾航空航天公司（HONA）後，將繼續留在道指成份股，而霍尼韋爾航空航天公司將不會被納入道指。

道指中具代表性通訊服務成分股

S&P Global表示，Alphabet多元化的科技和數碼服務組合涵蓋廣告、雲端基礎設施、人工智能、硬件、自動駕駛、醫療技術和媒體分發等領域，將其納入道指將擴大並加強其在美國經濟這些充滿活力的領域的投資。

公司又指，Alphabet更大的市值和股價，以及其業務的廣度，使其成為道指中更具代表性的通訊服務成分股。

Alphabet周二收報346.13元，跌約1%；而霍尼韋爾則報222.37元，跌2.5%。