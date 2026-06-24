恒指高開84點 百度反彈3% 阿里起訴美政府微升 有線改名炒上 ｜港股開市

中東局勢反覆，市場對高估值AI相關股信念動搖，加上觀望美光科技（MU）於周三收市後公佈業績，美股科技股周二捱沽，並拖累大市向下。美股三大指數周二全線下跌，道指跌45點或0.09%，報51666點；標指跌107點或1.44%，報7365點；納指更跌579點或2.21%，報25587點。

亞太區股市昨日急跌後，日股今早再跌0.4%，暫報69503點；韓股反彈約2.2%，報8382點，其中三星電子（韓：005930）宣佈回購90萬韓元股票，股價反彈逾6%。

至於港股恒指今早高開84點，報23420點。藍籌股中，百度（9888）及聯想（992）表現最佳，開市分別升3%及2.2%。

阿里正式起訴美國政府

其他重磅科技股個別發展，阿里巴巴（9988）正式起訴美國政府，以反對美國國防部將其列入所謂的「中國涉軍企業」清單，該股開市升0.2%；騰訊（700）旗下微信AI助手「小微」開啓小範圍內測，股價跌0.2%；美團（3690）跌0.4%；小米（1810）無起跌，京東（9618）則跌0.2%。

古茗擬發可換股債兼回購

個股消息中，古茗（1364）擬發行19.6億元零息擔保可換股債券，初始轉換股每股23.54元，以及預期根據同步股份回購以每股20.38元的價格購買3,400.04萬股股份。該股開市報20.34元，跌0.2%。

有線寬頻（1097）建議公司名稱由「有線寬頻通訊有限公司 」改為「周大福媒體娛樂有限公司」 ，但須待股東大會通過。該股開市報0.057元，升3.6%。

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北水動向方面，昨日淨買入港股103.71億元，盈富基金（2800）、中芯國際（981）及建滔集團（148）分別獲淨買入41.72億元、24.72億元及10.52億元；而阿里巴巴（9988）、小米（1810）及騰訊（700）分別遭淨賣出12.52億元、1.05億元及9,973萬元。

