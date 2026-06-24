恒指反彈75點結束五連跌 騰訊中芯領漲 專家指繼續弱勢｜港股收市

港股迎來反彈，股王騰訊（700）將推出企業微信AI代理，股價突發力，帶動恒指收報23412點，升75點，結束五連跌。大市成交3229億元；北水淨流入增至157.5億元，本月第二多。

亞太區股市經歷小股災後個別發展，韓國綜合指數彈3.3%，重磅股SK海力士反彈1%，傳持續推動發行美國存託證券（ADR），將向韓國金融監管機構提交上市文件，市場料集資額達40萬億韓元（約2000億港元）。至於台股仍跌2.2%，日股跌0.9%。

恒指走勢反覆，高開84點後一度受壓，最多倒跌88點，但午後有買盤支持，倒升過229點，收市報23412點，升75點。國指收報7764點，升5點。科指報4479點，升79點或1.8%。

高盛：騰訊AI發展走關鍵一步

騰訊午後一度飆升6%，收市仍升3.4%報428.8元。騰訊公關總監張軍發文指，企業微信即將推出名為「大圓」的AI代理，目前已進入內測階段，又指出可以基於程式內已有的聊天紀錄、文檔、會議、郵件、日程等工作數據，自動理解用戶訴求，並結合對應場景作回覆。另外高盛就微信原生AI代理「小微」日前內測，認為是騰訊AI發展路線上的關鍵一步，雖然預計額外算力成本上升，但AI代理可充分應用於本地服務、發現和購物場景，帶來長期收入增長。

阿里升不足1% 入稟反對入軍事清單

阿里巴巴（9988）升0.5%報99.4元，該集團正式起訴美國政府，以反對美國國防部將其列入「中國涉軍企業」清單。小米（1810）升1.5%報22.96元。但美團（3690）仍跌2.7%報67.75元。

中芯大升9% 智譜傳配股仍微升

半導體彈顯著反彈，中芯國際（981）升9%收報84.8元，成表現最佳藍籌股。華虹宏力（1347）勁升15.5%報192元創新高；瀾起科技（6809）漲5.4%報430.2元；兆易創新（3986）升5.3%報986.5元。大模型股智譜（2513）據報考慮配售集資數十億美元，股價仍微彈0.2%報2174元；MiniMax（100）則繼續跌7.3%報477.6元。

生科股受捧，「藥明孖寶」齊造好，藥明康德（2359）升8.3%報141.7元；藥明生物（2269）漲4.2%報32.44元。金斯瑞（1548）大升11.5%報12.12元；泰格醫藥（3347）揚7.6%報33.32元。

伍禮賢料恒指將下試23000點

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，恒指反彈力度偏弱，後市仍未樂觀，預計23800點已有重大阻力，並很大機會下試23000點心理關口。他相信，騰訊的AI代理發展仍屬炒作消息，股價反彈動力或短暫。

伍指出，近日環球市場對AI退潮憂慮，對港股個別AI板塊帶來顯著影響，對恒指的衝擊則低於其他市場。但他續指，內地持續打擊不合規跨境投資，仍在困擾投資者情緒，估計市場仍需時消化不合規的存量跨境資金，並寄望內地經濟數據好轉或企業盈利增長，才能改善市場信心。

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1215：港股連日下跌後，恒指今早高開84點，升幅一度擴大至185點，高見23521點，但不久後又收窄升幅，更曾一度倒跌88點至23248點，截至中午報23344點，升8點或0.04%，半日成交1,755億元。科指方面，半日升58點或1.34%，報4458點。

中資金融股弱 國壽跌4%

藍籌股中，中芯（981）半日大升8.4%，連同騰訊（700）升1%及百濟神州（6160）升4%，為3大貢獻恒指的股份；不過，中資金融股仍弱，其中工行（1398）及建行（939）分別跌1.7%及0.8%，國壽（2628）更跌4%，拖累了大市表現。

單計股價變幅，藥明康德（2359）半日大升9.7%，為表現最佳藍籌，同系藥明生物（2269）亦升逾5%。消息面上，全球生物技術領域盛會BIO2026大會於6月22日至25日在美國聖地亞哥召開，匯聚全球逾2,0000名行業參與者，覆蓋人工智能與數字健康、細胞與基因治療等前沿領域，而中國CXO企業的高效率優勢將備受關注。

花旗亦發報告指，該行上周舉辦中國醫療保健行業投資者考察團後，認為行業基本面持續改善，創新藥管線推進迅速、BD趨勢強勁、CDMO訂單持續，以及全球化進程受前沿技術支持。估值方面，多個子行業處於或接近多年低位，並已大致反映地緣政治及國內政策擔憂，加上多間公司回購反映內部人士信心，認為下行空間有限，長期投資者或於短期內建倉。

除了藥明孖寶外，多隻生科股也向好，其中金斯瑞（1548）升逾一成、科倫博泰（6990）升逾7%，泰格醫藥（3347）亦升6.5%。

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0920：中東局勢反覆，市場對高估值AI相關股信念動搖，加上觀望美光科技（MU）於周三收市後公佈業績，美股科技股周二捱沽，並拖累大市向下。美股三大指數周二全線下跌，道指跌45點或0.09%，報51666點；標指跌107點或1.44%，報7365點；納指更跌579點或2.21%，報25587點。

亞太區股市昨日急跌後，日股今早再跌0.4%，暫報69503點；韓股反彈約2.2%，報8382點，其中三星電子（韓：005930）宣佈回購90萬韓元股票，股價反彈逾6%。

至於港股恒指今早高開84點，報23420點。藍籌股中，百度（9888）及聯想（992）表現最佳，開市分別升3%及2.2%。

阿里正式起訴美國政府

其他重磅科技股個別發展，阿里巴巴（9988）正式起訴美國政府，以反對美國國防部將其列入所謂的「中國涉軍企業」清單，該股開市升0.2%；騰訊（700）旗下微信AI助手「小微」開啓小範圍內測，股價跌0.2%；美團（3690）跌0.4%；小米（1810）無起跌，京東（9618）則跌0.2%。

古茗擬發可換股債兼回購

個股消息中，古茗（1364）擬發行19.6億元零息擔保可換股債券，初始轉換股每股23.54元，以及預期根據同步股份回購以每股20.38元的價格購買3,400.04萬股股份。該股開市報20.34元，跌0.2%。

有線寬頻（1097）建議公司名稱由「有線寬頻通訊有限公司 」改為「周大福媒體娛樂有限公司」 ，但須待股東大會通過。該股開市報0.057元，升3.6%。

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北水動向方面，昨日淨買入港股103.71億元，盈富基金（2800）、中芯國際（981）及建滔集團（148）分別獲淨買入41.72億元、24.72億元及10.52億元；而阿里巴巴（9988）、小米（1810）及騰訊（700）分別遭淨賣出12.52億元、1.05億元及9,973萬元。

