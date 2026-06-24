恒指半日僅升8點 中芯騰訊撐市 生科股向上 藥明康德升一成｜港股開市

1215：港股連日下跌後，恒指今早高開84點，升幅一度擴大至185點，高見23521點，但不久後又收窄升幅，更曾一度倒跌88點至23248點，截至中午報23344點，升8點或0.04%，半日成交1,755億元。科指方面，半日升58點或1.34%，報4458點。

中資金融股弱 國壽跌4%

藍籌股中，中芯（981）半日大升8.4%，連同騰訊（700）升1%及百濟神州（6160）升4%，為3大貢獻恒指的股份；不過，中資金融股仍弱，其中工行（1398）及建行（939）分別跌1.7%及0.8%，國壽（2628）更跌4%，拖累了大市表現。

單計股價變幅，藥明康德（2359）半日大升9.7%，為表現最佳藍籌，同系藥明生物（2269）亦升逾5%。消息面上，全球生物技術領域盛會BIO2026大會於6月22日至25日在美國聖地亞哥召開，匯聚全球逾2,0000名行業參與者，覆蓋人工智能與數字健康、細胞與基因治療等前沿領域，而中國CXO企業的高效率優勢將備受關注。

花旗亦發報告指，該行上周舉辦中國醫療保健行業投資者考察團後，認為行業基本面持續改善，創新藥管線推進迅速、BD趨勢強勁、CDMO訂單持續，以及全球化進程受前沿技術支持。估值方面，多個子行業處於或接近多年低位，並已大致反映地緣政治及國內政策擔憂，加上多間公司回購反映內部人士信心，認為下行空間有限，長期投資者或於短期內建倉。

除了藥明孖寶外，多隻生科股也向好，其中金斯瑞（1548）升逾一成、科倫博泰（6990）升逾7%，泰格醫藥（3347）亦升6.5%。

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0920：中東局勢反覆，市場對高估值AI相關股信念動搖，加上觀望美光科技（MU）於周三收市後公佈業績，美股科技股周二捱沽，並拖累大市向下。美股三大指數周二全線下跌，道指跌45點或0.09%，報51666點；標指跌107點或1.44%，報7365點；納指更跌579點或2.21%，報25587點。

亞太區股市昨日急跌後，日股今早再跌0.4%，暫報69503點；韓股反彈約2.2%，報8382點，其中三星電子（韓：005930）宣佈回購90萬韓元股票，股價反彈逾6%。

至於港股恒指今早高開84點，報23420點。藍籌股中，百度（9888）及聯想（992）表現最佳，開市分別升3%及2.2%。

阿里正式起訴美國政府

其他重磅科技股個別發展，阿里巴巴（9988）正式起訴美國政府，以反對美國國防部將其列入所謂的「中國涉軍企業」清單，該股開市升0.2%；騰訊（700）旗下微信AI助手「小微」開啓小範圍內測，股價跌0.2%；美團（3690）跌0.4%；小米（1810）無起跌，京東（9618）則跌0.2%。

古茗擬發可換股債兼回購

個股消息中，古茗（1364）擬發行19.6億元零息擔保可換股債券，初始轉換股每股23.54元，以及預期根據同步股份回購以每股20.38元的價格購買3,400.04萬股股份。該股開市報20.34元，跌0.2%。

有線寬頻（1097）建議公司名稱由「有線寬頻通訊有限公司 」改為「周大福媒體娛樂有限公司」 ，但須待股東大會通過。該股開市報0.057元，升3.6%。

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北水動向方面，昨日淨買入港股103.71億元，盈富基金（2800）、中芯國際（981）及建滔集團（148）分別獲淨買入41.72億元、24.72億元及10.52億元；而阿里巴巴（9988）、小米（1810）及騰訊（700）分別遭淨賣出12.52億元、1.05億元及9,973萬元。

