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環球跌市要計好數｜唐牛

股市
更新時間：09:04 2026-06-24 HKT
發佈時間：09:04 2026-06-24 HKT

港股跌跌不休後，環球股市終於陪跌，不再孤單，但倉位就焗住捱打，我自己選擇計好晒數、然後熄機唔睇。何謂計好晒數？第一，全現金倉，唔使驚俾人追孖展；第二，高風險產品（call put牛熊）要先驗身，睇睇underlying有冇問題，以及產品條款係咪捱得，例如貼價牛、短身價外call呢啲可免則免；第三，持倉是否有信念作長線，如果只是早前因興起買落嘅，要諗下係咪計數。

有線寬頻提防炒風短癮

有線寬頻（1097）宣佈，將易名為周大福媒體娛樂，建議更改公司名稱更能反映集團業務發展及未來發展方向。3億幾市值股票，處於一年低位，一份通告炒起股價絕對唔難，但想入場碰運氣的話，要有心理準備炒風好短癮，有自主能力退場先好參與。

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