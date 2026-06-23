美股AI泡沫掀恐慌 納指大跌2% 美光瀉12% Nvidia插4% 大摩：劇烈調整仍健康

環球AI泡沫恐慌發酵，引發晶片股拋售，美股納指大插逾2%，道指早段跌逾400點。

道指報51301點，跌411點；標指報7347點，跌125點；納指報25513點，大跌653點或2.5%。

明星科技股被強烈拋售，Nvidia（NVDA）大瀉4%。特斯拉（TSLA）與同系的SpaceX（SPCX）挫逾3%；Google母企Alphabet（GOOG）跌2%。

一眾半導體及存儲股捱沽，即將公布業績的美光科技（MU）大插12%；閃迪（SNDK）挫11%；超微公司（AMD）、高通（QCOM）及英特爾（INTC）均跌逾7%。

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海力士被指減慢高端AI步伐 掀憂慮

美股承接亞洲市場跌勢，韓股大跌一成，半導體巨頭SK海力士傳減少高端記憶體HBM4的擴張計劃，重新專注一般型產品的DRAM市場，被市場解讀為AI發展放緩。新加坡瑞聯銀行董事總經理凌煒森認為，此舉反映企業對不同產品的利潤看法，但目前全球記憶體供應仍然嚴重短缺。

大摩：AI股不貴但太擁擠

摩根士丹利投資管理高級投資組合經理Andrew Slimmon認為，AI股目前估值並不十分貴，但過於擁擠，當動量交易員情況改變時，便觸發劇烈拋售，但仍是健康現象。法國金融公司La Financiere de l’Echiquier交易主管David Kruk明言，即使市場波動劇烈，但下跌情況健康，亦為投資者提供入場機會。

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市場正放大「AI放緩論」

Gam Investment Management投資總監Jian Shi Cortesi指出，科技股對利率前景及聯儲局的潛在加息尤其敏感，投資者持有大量AI股，已累積豐厚利潤，當任何市場波動都引致他們減持以鎖定收益。Energy Group Capital研究主管Amanda Lyons指出，目前凡是「AI記憶體需求放緩」的消息，均將會被大肆宣傳，但關鍵在於市場定位和估值，而不是基建推動情況。