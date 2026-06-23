再有華語樂壇股來港申上市 太合音樂曾捧紅林俊傑 旗下擁64名藝人

繼「周杰倫概念股」巨星傳奇（6683）掛牌後，曾打造樂壇天王林俊傑（JJ）、BY2等藝人的太合音樂提交香港上市申請，德意志證券和中信建投國際為保薦人，而淡馬錫、君聯資本和百度（9888）為主要股東之一。

太合音樂於2014年成立，為華語音樂內容及服務提供商，其核心業務圍繞兩大核心IP資產類別，即音樂IP、藝人及演出IP，以及該等IP資產的延伸，形成音樂版權曲庫營運、藝人經紀管理及現場演出業務，以及票務及其他服務三大板塊，而線上票務平台名為「秀動」。

去年多賺1.2倍 藝人收入逾半

該公司去年度盈利1.2億元（人民幣，下同），升1.2倍，毛利率30.5%，跌3.1個百分點；收入逾13億元，跌8.4%，當中音樂版權曲庫營運佔42.6%；藝人經紀管理及現場演出業務佔54.4%；票務及其他服務佔3%。

音樂版權達86萬首

截至去年底止，其與64名藝人、組合或樂隊簽約，包括詹雯婷、徐佳瑩、許嵩、楊乃文等。期內，音樂版權曲庫擁有約86.24萬首音樂錄音製品、7200件音樂視聽作品及16900件詞曲作品。該公司的音樂版權曲庫中知名音樂錄音製品的精選清單，包括林俊傑的《江南》、《美人魚》和《一千年以後》；告五人《唯一》、《愛人錯過》和《我想要佔據你》；BY2《我知道》、《湊熱鬧》和《愛丫愛丫》等。該公司過往曾於2023年舉辦西城男孩（Westlife）《四海逐夢》巡迴演唱會－廣州站。

太合音樂披露，今年與國內領先的AI公司開展合作，以推進AI在音樂製作、發行及生態系統發展中的應用。該等合作涵蓋共同製作AI生成音樂、開發AI驅動的音樂工作室，以支持藝人及創作者，以及開發AI音樂軟件，以促進社群化原創內容生成以及AI作品發行。此外，其已就2026年超過30場大型現場演出活動簽訂協議，並開始籌備工作。